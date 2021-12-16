Новий сплеск захворюваності на COVID-19 в Україні: у МОЗ розповіли про терміни

Підвищення захворюваності COVID-19 може відбутися в лютому - МОЗ / Getty

Підвищення зростання захворюваності на коронавірус в Україні може статися в лютому наступного року. До кінця січня кількість заражень має зменшуватися. Подальші прогнози щодо епідемічної ситуації залежать від появи штаму Омікрон і темпів прищепної кампанії. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

У ефірі програми Сніданок з 1+1 він розповів про те, що першому місяці наступного року, до кінця січня, повинна фіксуватися тенденція щодо зниження кількості заражень на коронавірус

читайте такожУкраїні загрожує новий спалах COVID-19: у МОЗ назвали терміни"Ми орієнтуємося на кількість випадків (протягом доби) - від однієї до чотирьох тисяч - це максимально. Але поступове спадання буде до кінця січня", - зазначив Кузін.

За його словами, наступні прогнози залежатимуть від ситуації з появою нового штаму Омікрон, а також темпів вакцинації проти коронавірусу.

"Подальші прогнози залежатимуть від появи штаму "Омікрон", від темпів вакцинації проти коронавірусу. Але, за попередніми прогнозами, очікуємо підвищення рівня захворюваності на COVID-19 в лютому", - підкреслив Ігор Кузін.

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Коронавірус в Україні

Згідно з даними на 16 грудня, в Україні встановили 9 590 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Госпіталізували 2 089 осіб. Загинули 355 людей. Видужали 25 499 осіб.

Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні. Більшість регіонів опинилися в жовтій зоні, ще 8 областей в червоній. Областей помаранчевої зони немає. Очікується виведення з червоної зони Київської, Житомирської, Сумської та Черкаської областей.

Кабінет міністрів 15 грудня ухвалив рішення щодо продовження режиму адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Глава уряду Денис Шмигаль підкреслив, що правила, згідно з якими для відвідування громадських місць і закладів потрібен COVID-сертифікат, залишаються незмінними. Те ж саме стосується масочного режиму та соціальної дистанції.