Нові графіки вимкнення світла в Україні: де і коли не буде електроенергії

Коли не знаєте, куди звертатися, якщо зникло світло, дізнавайтеся відомості в кол-центрах і чат-ботах у популярних месенджерах. Інформація у відкритому доступі.

https://glavred.net/ukraine/novye-grafiki-otklyucheniya-sveta-v-ukraine-gde-i-kogda-ne-budet-elektroenergii-10567067.html Посилання скопійоване

Графік відключення у кожного міста і району свій, потрібно стежити за оновленнями Укренерго і ДТЕК / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Відключення електроенергії сьогодні в Україні стало звичним явищем. Обстріли російських окупантів призвели до того, що в країні проблеми з обладнанням і генерацією. Графіки погодинних відключень світла діятимуть 22 травня з 19:00 до 00:00.

Коли відключать електрику

Як повідомляють в Укренерго, в усіх областях України як для підприємств, так і для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень.

22 травня світло можуть відключати ввечері на 5 годин - з 19:00 до 00:00.

відео дня

Графіки відключення світла Київ

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою "Укренерго", графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00", - зазначено в повідомленні ДТЕК.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Коли не будуть відключати світло

У ДТЕК уточнили, що в період з 07:00 до 18:00 вимкнення світла поки що не прогнозуються. Щоб бути готовими до різних обставин, слід заздалегідь зарядити телефони, ліхтарики та пауербанки. Потужними електроприладами мережу краще не перевантажувати.

Як дізнатися, коли будуть відключати світло

Графіки вимкнення світла Дніпро та область можна подивитися на сайті ДТЕК за посиланням. Свої графіки вимкнення світла Полтава та область теж там може дізнатися. Графіки вимкнення світла Львів і область побачить у таблиці, де прописується адреса і показано всі черги вимкнення.

Де дізнаватися, чому вимкнули світло

Також відомо, де дізнаватися, чому вимкнули електроенергію, наприклад, не за графіком і у випадках, коли блекаутів не повинно бути.

Київ та область

У Києві можна дізнатися інформацію на сайтах ДТЕК і YASNO.

Також є і чат-боти ДТЕК у Telegram: по Києву - ДТЕК КЕС, а в області - ДТЕК КРЕМ

Телефони: для Києва - 1588, 044 202 1588. Мобільні номери - той самий 044 202 1588, але з кодами 067, 050 і 073.

Київська область: 044 459 07 40, мобільний - такий самий, але з приставками 067, 099 і 093.

Харків

У Харківській міській раді повідомили, що інформацію про відключення можна дізнаватися за номерами: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413. Колл-центр, як обіцяють, працює щодня і цілодобово. Можна завантажити на смартфон андроїд та айфон застосунок Харенерго.

Львів

Чому проблеми зі світлом у Львові, можна дізнатися на сайті Львівобленерго. Можна зателефонувати і за номерами: 0-800-30-15-68, 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Дніпро

Потрібно зателефонувати за такими телефонами: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00. Можна користуватися і чат-ботами в Telegram та Viber.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред