Світло відключатимуть по всій Україні: де і коли не буде електроенергії

Графіки погодинних відключень діятимуть по всій території країни, як для побутових споживачів, так і промислових підприємств, сказали в Укренерго.

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В Україні 20 травня відключатимуть світло орієнтовно на 6 годин - Укренерго / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

В Україні в понеділок, 20 травня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження застосовуватимуться як до бізнесу, так і щодо побутових споживачів.

Як повідомили в Укренерго, світло відключатимуть із 18:00 до 00:00. Обмеження діятимуть у всіх регіонах країни.

"Енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде", - підкреслили в компанії. відео дня

Відключення електроенергії в Україні - головні новини за темою:

15 травня в Укренерго заявили, що цього дня по всій Україні будуть відключення світла. Держава запустила аварійні блекаути через дефіцит електроенергії на тлі російських обстрілів і похолодання.

Пізніше у компанії заявили, що через дефіцит електроенергії будуть погодинні відключення світла в Україні і 16 травня. Світло відключали як побутовим, так і промисловим споживачам.

Відключення електроенергії для побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, сказав радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко. За його словами, обмеження могли запустити пізніше, але цьому завадила прохолодна погода.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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