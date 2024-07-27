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Росіяни прориваються до міста: армія РФ розвиває наступ на Бахмутському напрямку

Анна Косик
27 липня 2024, 04:11
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Ситуація в районі Бахмута залишається складною, противник постійно підтягує резерви та влаштовує масові штурми.
ВСУ
Постійне підтягування резервів армією РФ грає на руку противнику на сході / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України

На усіх східних напрямках ворог продовжує підтягувати резерви живої сили. Хоча українські сили намагаються стримувати противника, однак армія країни-агресора Росії постійно суне вперед, зокрема намагається прорватися до Часового Яру.

Офіцер секції планування бригади "Рубіж', майор НГУ Дмитро Кожубенко в етері "Еспресо" заявив, що у мікрорайоні "Канал" противник мав успіх лише тому, що він стер його з лиця землі. Зараз у противника суттєвих просувань немає, але вони все одно продовжують спроби.

Допомагає у цьому ворогу в першу чергу велика перевага у живій силі. У росіян велика кількість "штурмового м'яса" та підтримка авіації, і це їм грає на руку.

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"Вже понад пів року окупанти активно використовують ФАБи та КАБи, які стирають все на своєму шляху, після чого йде піхота. Але на щастя, їхні зусилля не приносять результатів. Тому що для успішної війни потрібно знати, за що воюєш. А росіяни воюють лише за гроші та амбіції свого царя", - додав офіцер.

Хто такий Дмитро Кожубенко?

Дмитро Кожубенко - український військовослужбовець, офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Національної гвардії України.

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно стало відомо, що українські захисники продовжують виконувати бойові завдання поблизу села Кринки на лівобережжі Херсонщини, а також на островах у цьому районі.

Раніше стало відомо, що російські окупанти мають намір наступати на "дорогу життя" в Часовому Яру широким фронтом, упевнений аналітик BILD Юліан Рьопке. Це, за його словами, ускладнить оборону ЗСУ на цій ділянці.

Нагадаємо, українські війська відбили одну з найбільших механізованих атак країни-агресорки Росії від жовтня 2023 року на заході Донецької області.
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