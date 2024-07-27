Окупанти можуть легко потрапити в оточення: подробиці від командира ЗСУ

Армії країни-агресорки Росії не вдасться просунутися в напрямку селища Нью-Йорк, розташованого у Торецькій міській територіальній громаді Бахмутського району Донецької області. Такою думкою поділився командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Збройних сил України Станіслав Краснов в ефірі каналу "Київ24".
Він наголосив, що у районі Нью-Йорка й міста Торецьк просування супротивника зупинено.
"Не думаю я, що їм далі вдасться просунутися, тим більше, вони самі дуже сильно ризикують, так глибоко вклинюючись в нашу оборону по напрямку Нью-Йорка. Вони самі легко можуть потрапити в оточення там", - розповів захисник.відео дня
Місто Торецьк - що про нього відомо
Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія.
Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, раніше військовий аналітик Юліан Рьопке говорив, що Сили оборони України можуть потрапити в котел під Торецьком Донецької області. За його словами, на південний захід від Торецька війська країни-агресорки Росії досі не прорвали зміцнення ЗСУ, збудованих до лютого 2022 року. Але зараз окупанти наступають на місто із заходу через Залізне та Північне, а також з півдня через селище Нью-Йорк.
Командир взводу 95-ї ОДШБр ЗСУ Станіслав Краснов заявляв, що на Торецькому напрямку йдуть важкі бої. Окупанти вперлися у багатоповерхову забудову в районі Північного, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.
Крім того, військовий експерт Іван Ступак говорив, що російські окупанти застосовують тактику облаштування тунелів для просування ними в тил позицій українських військ в районі міста Торецьк на Донеччині.
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