Нова тактика ворога: РФ поступово йде вперед, але навряд чи захопить Донбас – WP

РФ значно збільшила свої можливості РЕБ, щоб стерти перевагу України у використанні дронів.

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ЗСУ дають відсіч окупантам / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада

Країна-агресор РФ поступово просувається на Донбасі внаслідок застосування вдосконаленої тактики, зокрема, вторгнення ворога на Харківщині змогло відтягнути на себе українські резерви.

"Ця стратегія розумна: ти намагаєшся зосередити силу свого ворога в одному напрямку, а потім відвернути його в іншому. Їхня перша мета - знищити нас. Друге - підштовхнути нас, щоб вони могли отримати більше важелів для мирних переговорів і отримати від нас більше. Вони майже на межі захоплення Донецької області", - цитує The Washington Post 30-річного Олександра, командира батальйону 47-ї бригади, який воює під Очеретиним.

Уточнюється, що окупанти тиснуть по дузі з трьох ключових точок: Часів Яр, на захід від Бахмута; через невелике промислове місто Торецьк; і в сільській місцевості на захід від села Очеретине, розташованого на стратегічній височині на північний захід від Авдіївки.

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Видання уточнює, що наступ РФ на Донбасі є помітною зміною тактики російського командування, яке, схоже, навчилося на минулих помилках і тепер досягає стабільних успіхів, що вже загрожує Костянтинівці, розташованій на важливій магістралі.

Як пояснює аналітикиня американського Інституту вивчення війни Кароліна Гірд, російські оперативні командири навчилися виконувати одночасні та взаємні посилювальні наступальні зусилля, які взаємно посилюють, і підтримувати постійний тиск на українські сили.

Своєю чергою українські військові, опитані WP, кажуть про виснаження і скорочення ресурсів, зокрема військ. Один із сержантів ЗСУ з позивним "Барт" описав ситуацію як "критичну" і сказав, що на передовій "серйозний хаос". Він пояснив українські невдачі рішеннями керівництва, зокрема випадками, коли позиції українських і російських сил на передовій перемішувалися.

Також українські командири кажуть, що прискорення бойових дій відбулося через те, що Росія значно збільшила свої можливості радіоелектронного глушіння, щоб стерти попередню перевагу України у використанні дронів-камікадзе. Вони також відзначили наростаюче використання росіянами авіаційних бомб, особливо КАБів.

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Чого очікувати на фронті

Водночас Гірд вважає, що Росія навряд чи зможе досягти стратегічного успіху, незважаючи на нинішні обмежені досягнення.

"Росія не продемонструвала, що може ефективно здійснювати механізований наступ і захоплювати значні території, тож навряд чи вони зможуть силоміць узяти весь Донбас", - зазначила експертка.

І все ж, за її словами, повільний, виснажливий конфлікт є вигіднішим для Москви, оскільки моральний дух України та майбутня підтримка Заходу ставляться під сумнів.

Раніше повідомлялося про те, що у РФ катастрофічні втрати, у ЗСУ назвали напрямок. Знищено 11 танків, 23 бойові бронемашини, 35 гармат і мінометів РФ, розповіли в ОСГВ "Хортиця".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях. Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 12 і 13 липня.

Нагадаємо, як повідомлялося, російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 у штурмах "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 дістали поранення, розповів заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.

/ Главред

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