УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Нова тактика ворога: РФ поступово йде вперед, але навряд чи захопить Донбас – WP

Олексій Тесля
27 липня 2024, 16:24
156
РФ значно збільшила свої можливості РЕБ, щоб стерти перевагу України у використанні дронів.
Нова тактика ворога: РФ поступово йде вперед, але навряд чи захопить Донбас – WP
ЗСУ дають відсіч окупантам / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада

Країна-агресор РФ поступово просувається на Донбасі внаслідок застосування вдосконаленої тактики, зокрема, вторгнення ворога на Харківщині змогло відтягнути на себе українські резерви.

"Ця стратегія розумна: ти намагаєшся зосередити силу свого ворога в одному напрямку, а потім відвернути його в іншому. Їхня перша мета - знищити нас. Друге - підштовхнути нас, щоб вони могли отримати більше важелів для мирних переговорів і отримати від нас більше. Вони майже на межі захоплення Донецької області", - цитує The Washington Post 30-річного Олександра, командира батальйону 47-ї бригади, який воює під Очеретиним.

Уточнюється, що окупанти тиснуть по дузі з трьох ключових точок: Часів Яр, на захід від Бахмута; через невелике промислове місто Торецьк; і в сільській місцевості на захід від села Очеретине, розташованого на стратегічній височині на північний захід від Авдіївки.

відео дня

Видання уточнює, що наступ РФ на Донбасі є помітною зміною тактики російського командування, яке, схоже, навчилося на минулих помилках і тепер досягає стабільних успіхів, що вже загрожує Костянтинівці, розташованій на важливій магістралі.

Як пояснює аналітикиня американського Інституту вивчення війни Кароліна Гірд, російські оперативні командири навчилися виконувати одночасні та взаємні посилювальні наступальні зусилля, які взаємно посилюють, і підтримувати постійний тиск на українські сили.

Своєю чергою українські військові, опитані WP, кажуть про виснаження і скорочення ресурсів, зокрема військ. Один із сержантів ЗСУ з позивним "Барт" описав ситуацію як "критичну" і сказав, що на передовій "серйозний хаос". Він пояснив українські невдачі рішеннями керівництва, зокрема випадками, коли позиції українських і російських сил на передовій перемішувалися.

Також українські командири кажуть, що прискорення бойових дій відбулося через те, що Росія значно збільшила свої можливості радіоелектронного глушіння, щоб стерти попередню перевагу України у використанні дронів-камікадзе. Вони також відзначили наростаюче використання росіянами авіаційних бомб, особливо КАБів.

Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Чого очікувати на фронті

Водночас Гірд вважає, що Росія навряд чи зможе досягти стратегічного успіху, незважаючи на нинішні обмежені досягнення.

"Росія не продемонструвала, що може ефективно здійснювати механізований наступ і захоплювати значні території, тож навряд чи вони зможуть силоміць узяти весь Донбас", - зазначила експертка.

І все ж, за її словами, повільний, виснажливий конфлікт є вигіднішим для Москви, оскільки моральний дух України та майбутня підтримка Заходу ставляться під сумнів.

Раніше повідомлялося про те, що у РФ катастрофічні втрати, у ЗСУ назвали напрямок. Знищено 11 танків, 23 бойові бронемашини, 35 гармат і мінометів РФ, розповіли в ОСГВ "Хортиця".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях. Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 12 і 13 липня.

Нагадаємо, як повідомлялося, російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 у штурмах "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 дістали поранення, розповів заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.

Screenshot
/ Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Світла не буде лише чотири години: графік відключення електроенергії на 28 липня

Світла не буде лише чотири години: графік відключення електроенергії на 28 липня

18:43 Україна
Удари ЗСУ Storm Shadow по цілях у РФ: у Британії розкрили позицію Лондона

Удари ЗСУ Storm Shadow по цілях у РФ: у Британії розкрили позицію Лондона

18:26 Світ
В Україну йде антициклон Gustav: де вируватимуть грози та нестерпна спека

В Україну йде антициклон Gustav: де вируватимуть грози та нестерпна спека

18:10 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни прориваються до міста: армія РФ розвиває наступ на Бахмутському напрямку 2902

Росіяни прориваються до міста: армія РФ розвиває наступ на Бахмутському напрямку

Прем'єр Індії та любий друг Путіна вперше за час великої війни відвідає Україну 2304

Прем'єр Індії та "любий друг" Путіна вперше за час великої війни відвідає Україну

Як Захід українськими ракетами розвʼязує собі руки 1857

Як Захід українськими ракетами розвʼязує собі руки

Ердоган просив НАТО застосувати 5-ту статтю проти РФ: чому Альянс не наважився 1526

Ердоган просив НАТО застосувати 5-ту статтю проти РФ: чому Альянс не наважився

Останні новини

18:47

"Наїхав" на США, як Путін: Орбан оскандалився заявою щодо "Північних потоків"

18:43

Світла не буде лише чотири години: графік відключення електроенергії на 28 липня

18:26

Удари ЗСУ Storm Shadow по цілях у РФ: у Британії розкрили позицію Лондона

18:10

В Україну йде антициклон Gustav: де вируватимуть грози та нестерпна спека

17:53

Поклони і пісня Пугачової: Данилко виступив на концерті у ЮрмаліВідео

Погрози Угорщини через російську нафту: чого чекати УкраїніПогрози Угорщини через російську нафту: чого чекати Україні
17:33

Як поставити апостроф на ноутбуці: найпростіші поради

17:26

Має шикарний вигляд: Пугачова показалася в ЮрмаліВідео

17:19

Підірвані вертольоти застосовували у війні з Україною: деталі удару ГУР по цілях у РФВідео

17:00

Окупанти обстріляли центр Глухова на Сумщині: загинула дитина, багато пораненихФото

Реклама
16:24

Нова тактика ворога: РФ поступово йде вперед, але навряд чи захопить Донбас – WP

15:59

Під Волгоградом розбився російський винищувач Су-34: що відомоВідео

15:23

Квітковий мікс в одному горщику: що можна посадити і як не занапастити рослини

15:09

Потужний удар на сході: у РФ катастрофічні втрати, у ЗСУ назвали напрямок

15:02

Потужна спецоперація ГУР: вдалось уразити одразу кілька літаків РФ - ЗМІ

14:34

Україна працює над звільненням Криму: які кроки роблять ЗСУ

14:25

Якщо я не виграю, почнеться Третя світова війна: Трамп "виділився" заявою

13:59

Новий наступ у планах: ворог може готувати атаку на Запоріжжі

13:51

Оновлення даних у ТЦК: хто зможе уникнути штрафів

13:33

Путіністка Тализіна опинилася під наглядом медиків

13:17

"Хотів йти на війну": мати ймовірного вбивці Фаріон відреагувала на його вчинок

Реклама
13:13

Окупанти можуть легко потрапити в оточення: подробиці від командира ЗСУ

13:07

Блокада 5-ї в разі нападу на НАТО: названо сценарій дій США

13:06

Як "виростити" багатство: прикмети та забобони про грошове дерево

12:27

Дзвінок до США: РФ поскаржилась на підготовку Україною "таємної операції" - NYT

12:22

Нові графіки відключень: в Міненерго анонсували зміни на сьогодні

12:18

У Євросоюзі висунули дві вимоги Китаю щодо війни Росії проти України

11:38

Загроза життю: принц Гаррі більше не привезе Меган Маркл до Британії

11:34

Пожежа на об'єкті промисловості в Полтаві: деталі нічної атаки РФ по Україні

10:57

РФ перекидає війська на два напрямки в Донецькій області: розкрито деталі

10:40

2024 рік стає критичним для РФ: які труднощі у ворога - Коваленко

10:37

Чому у яблуні опадають яблука та як врятувати врожай

09:45

Ердоган просив НАТО застосувати 5-ту статтю проти РФ: чому Альянс не наважився

09:39

Там базуються Ту-95: атака дронів на аеродром "Дягілєво" у Рязані – що відомо

08:46

Ретроградний Меркурій 5-28 серпня: у Тельців почнеться роман, а у Левів покращаться фінансиВідео

08:42

Понад 400 ударів по Запорізькому району за добу: які наслідки атак РФ

08:33

Війська РФ змінили одне із завдань на фронті, їм не вистачає резервів - ISW

08:00

Чому в України досі немає власних далекобійних ракетПогляд

07:32

Примус Росії до миру: у Зеленського зробили заяву про "план" для Трампа

06:10

Як війна дала світу колосальний обсяг знань про УкраїнуПогляд

05:45

Гороскоп на завтра 28 липня: Овнам - приємні сюрпризи, Дівам - конфлікт на роботі

Реклама
04:40

Знайти заховану каблучку за 7 секунд зможуть лише одиниці: загадка на уважність

04:11

Росіяни прориваються до міста: армія РФ розвиває наступ на Бахмутському напрямку

03:00

Секрет трьох відсіків пральної машини: куди класти пральний порошок

02:05

Ворог стягнув 90 тисяч багнетів: полковник розкрив імовірний напрямок штурму РФ

01:36

Головоломка для будь-якого віку: потрібно знайти 3 відмінності за 53 секунди

00:22

Прем'єр Індії та "любий друг" Путіна вперше за час великої війни відвідає Україну

26 липня, п'ятниця
23:20

"Маємо посилити наші позиції": Зеленський назвав найгарячішу ділянку фронту

22:48

Бійці ЗСУ ризикують залишитися без зарплат: що сталося

21:58

РФ запускає по Україні дрони з пінопласту: в Reuters розкрили нову тактику ворога

21:38

Чи вийде застосувати F-16 на полі бою в 2024 році: посол здивувала заявою

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти