Нова ціль РФ після Авдіївки: під загрозою великий вузол на сході – прогноз

Ворог намагатиметься вирівняти лінію фронту, вважає Сергій Згурець.

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Після захоплення Авдіївки Донецької області російські окупанти можуть спробувати захопити ще одне місто на сході - Часів Яр, заявив аналітик Defense Express Сергій Згурець.

На його думку, ворогові не має сенсу перекидати резерви з Авдіївського напрямку на інші ділянки фронту. РФ намагатиметься розвинути свій успіх, не виключив він у коментарі Еспресо.

"Думаю, що окупанти зараз витратять певний час на стабілізацію і відновлення сил в Авдіївці. Також окупанти частково намагатимуться тиснути на лінію фронту біля Авдіївки. Зокрема, від Степового до Сєверного. Теж, ймовірно, активізуються бойові дії навколо Новомихайлівки. Оскільки ці населені пункти знаходяться поруч з Авдіївкою і ворог буде намагатися вирівняти лінію фронту", - попередив експерт.

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Він нагадав, що від Авдіївки до Бахмута була не дуже велика відстань, тому РФ спробує діяти на цій ділянці.

"Тому, думаю, що спроби противника просунутися до Часового Яру будуть третьою складовою на цій ділянці фронту. Я не думаю, що росіяни зараз будуть перекидати накопичені сили з Авдіївського напрямку на південь. Оскільки це виглядає нераціональним", - додав Згурець.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбивають наступ РФ на півдні. Російські окупанти в ході наступальних дій на запорізькому напрямку застосовують звичну для них тактику малих груп, сказав Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що три великих міста під загрозою удару РФ. РФ може спробувати захопити великі транспортні та адміністративні вузли, не виключає Павло Нарожний.

Як повідомлялося раніше, окупанти влаштували зачистку в Авдіївці і готують штурм на новому напрямку. Окупанти влаштували зачистку в Авдіївці та готують штурм на новому напрямку.

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