РФ атакувала багатоповерхівку в Одесі: під завалами можуть бути люди

Марія Николишин
6 квітня 2026, 06:28оновлено 6 квітня, 07:36
Інформація щодо загальної кількості поранених та можливих загиблих постійно уточнюється.
РФ атакувала багатоповерхівку в Одесі: під завалами можуть бути люди
Коротко:

  • Росіяни масовано атакували Одесу
  • Зафіксовано пошкодження у Київському та Приморському районах
  • Є влучання безпосередньо у багатоповерховий будинок

У ніч на 6 квітня російські окупанти атакували Одесу. Під ударом опинилися мирні жителі. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог цілеспрямовано поцілив у житлову забудову, спричинивши серйозні руйнування та поранення цивільних.

"Ворог знову масовано атакує місто. Є інформація про влучання по житловій забудові. Зафіксовано пошкодження у Київському та Приморському районах", - йдеться у повідомленні.

В одному з районів зафіксовано влучання безпосередньо у багатоповерховий будинок.

"Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи. Під завалами можуть перебувати люди", - сказав Лисак.

Він також додав, що наразі на місці триває рятувальна операція, задіяні всі екстрені та комунальні служби.

Крім того, у цьому ж районі зафіксовано влучання у низку приватних будинків.

"Вже відомо про 5 постраждалих, які доставлені до медичного закладу. На місцях розгортаються оперативні штаби", - підкреслив голова Одеської МВА.

РФ атакувала багатоповерхівку в Одесі: під завалами можуть бути люди

Станом на 7:00 відомо про трьох загиблих, серед них - дитина. Також 10 людей постраждали.

"2 людини у важкому стані госпіталізовані: один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший - у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. 8 людей перебувають у стані середньої важкості. Серед них 2-річна дитина та двоє підлітків 17 та 18 років. Всім надається необхідна медична допомога", - наголосив Лисак.

Він підкреслив, що у Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та 7 приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори. Районна адміністрація проводить консультації для мешканців.

Водночас у Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, 5 приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

  • Удар по Одесі 6 квітня
    Удар по Одесі 6 квітня фото: t.me/odesaMVA
  • Удар по Одесі 6 квітня
    Удар по Одесі 6 квітня фото: t.me/odesaMVA
  • Удар по Одесі 6 квітня
    Удар по Одесі 6 квітня фото: ДСНС
  • Удар по Одесі 6 квітня
    Удар по Одесі 6 квітня фото: ДСНС
  • Удар по Одесі 6 квітня
    Удар по Одесі 6 квітня фото: ДСНС
В ДСНС додали, що незважаючи на повторні сигнали повітряної тривоги рятувальники ліквідували всі пожежі.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути люди. Залучено кінологічну службу", - йдеться у повідомленні.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 квітня російська армія також атакувала Одесу ударними дронами. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі.

4 квітня окупаційні війська країни-агресорки Росії вдарили по ринку в Нікополі. Відомо про щонайменше 25 постраждалих. 14-річна дівчинка та двоє чоловіків - 28 та 72 років перебувають у тяжкому стані.

Зранку 4 квітня російські окупанти атакували Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі виникла пожежа на верхньому поверсі будівлі.

Про персону: Сергій Лисак

Сергій Петрович Лисак - український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року - голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації.

РФ атакувала багатоповерхівку в Одесі: під завалами можуть бути люди

РФ атакувала багатоповерхівку в Одесі: під завалами можуть бути люди

