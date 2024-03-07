Британія дає понад $400 млн на дрони для ЗСУ: Шаппс оголосив про пакет допомоги

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у четвер, 7 березня, оголосив про виділення пакета допомоги у вигляді 325 млн фунтів стерлінгів, або приблизно 416 млн доларів, на закупівлю новітніх дронів для ЗСУ, йдеться в повідомленні відомства.
Пакетом передбачено виробництво понад 10 тисяч дронів для української армії. Нові БПЛА обіцяють поставити Україні протягом 2024 року.
Більшість замовлених дронів будуть FPV дронами-камікадзе, а також розвідувальними та морськими безпілотниками.
Британія закликала партнерів приєднатися до ініціативи.
"Я посилюю наше зобов'язання озброїти Україну новими передовими безпілотниками, які надходять безпосередньо від провідних світових оборонних підприємств Великої Британії - прямо із заводів на передову. Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великої Британії в цих зусиллях", - заявив Шаппс.
Він підкреслив, що українські військові вже "з безпрецедентною ефективністю використовують подаровану Великою Британією зброю, що допомогло знищити майже 30% Чорноморського флоту Росії".
Снарядний голод у ЗСУ
Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN.
Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів.
"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.
Дрони для ЗСУ
6 лютого президент Володимир Зеленський доручив створити в структурі ЗСУ окремий рід сил безпілотних систем. У своєму вечірньому зверненні він підкреслив важливість застосування безпілотних систем в поле бою.
"Дронно-безпілотні системи - довели свою ефективність в боях на землі, в небі і в морі. Україна реально змінила ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відображення штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів", - підкреслив президент.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пообіцяв, що Україна у цьому році виготовить тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, здатних завдавати ударів по глибинці країни-агресорки Росії, і вже є щонайменше 10 компаній, які виробляють дрони, здатні долітати до Москви і Санкт-Петербурга. Крім того, за його словами, українські виробники вже досягли паритету з країною-агресором Росією за кількістю далеких дронів-камікадзе.
А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що роль дронів у війні з Росією збільшується щодня.
"Зараз фактично у всіх ланках військового управління кожен командир бачить поле бою. Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частину з бліндажа або спостережного пункту, то зараз він бачить і всю картину бойових дій і набагато більше", - сказав Головком ЗСУ.
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