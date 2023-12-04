РФ намагалася атакувати об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття: що відомо

Під час повітряної тривоги захисники неба знищили ворожі безпілотники. Через падіння уламків є пошкодження.

https://glavred.net/ukraine/rf-pytalas-atakovat-obekty-kriticheskoy-infrastruktury-prikarpatya-chto-izvestno-10521994.html Посилання скопійоване

РФ вночі намагалася атакувати об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/SJTF_Odes

Під час нічної атаки на Україну 4 грудня країна-агресор РФ намагалася атакувати дронами "Шахед" критичну інфраструктуру Прикарпаття. Сили протиповітряної оборони знищили всі цілі.

Як повідомив голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Оніщук, під час повітряної тривоги захисники неба знищили ворожі безпілотники. Через падіння уламків є пошкодження.

"На щастя, обійшлося без жертв і значних руйнувань. На місці падіння уламків працюють відповідні служби", – заявила глава ОВА.

відео дня

Оніщук додала, що Івано-Франківська область і далі продовжить працювати над посиленням вогневих точок, щоб не дати окупантам жодного шансу знищити інфраструктуру та зруйнувати об'єкти життєзабезпечення регіону.

Як повідомляв Главред, в ніч на 4 грудня в Хмельницькій області під час повітряної тривоги місцеві жителі чули вибух. У Повітряних силах повідомили, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях України.

В результаті бойової роботи знищені 18 ударних БпЛА і одна керована авіаційна ракета Х-59.

2 грудня у Дніпрі прогриміли вибухи. Перед цим Повітряні Сили України попередили про загрозу застосування балістичної зброї та закликали жителів залишатися в укриттях. Пізніше голова Дніпропетровської області Сергій Лисак підтвердив ракетний удар РФ по Дніпровському району.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.