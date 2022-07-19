Миколаїв повністю закриють на кілька днів для спецоперації

У Миколаєві починається активне "полювання" на зрадників.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що Миколаїв планують закрити на декілька днів для проведення спецоперації по виявленню колаборантів.
"Ми хочемо це (колабораціонізм - ред.) припинити на корені. У нас ще плануються заходи по комендантській годині. Місто закриємо на кілька днів, підемо по домівках і відпрацюємо тих нехороших людей", - заявив Кім в ефірі на Youtube-каналі Ходорковський LIVE.
За його словами, випадки співпраці з окупантами в Миколаєві поодинокі, але вони несуть за собою потенційні жертви, коли колаборанти починають вистежувати позиції українських військових, ППО і баз.
Раніше Віталій Кім розповів, що в Миколаєві починається активне "полювання" на зрадників, які допомагають окупантам наносити ракетні удари по Україні. Люди, які будуть здавати коригувальників, зможуть отримати по 100 доларів.
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