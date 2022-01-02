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Ні виїхати, ні приїхати: окупанти заблокували більшість КПВВ на Донбасі

2 січня 2022, 12:33

Контрольні пункти функціонують щодня з 8:00 до 16:00. Але окупаційна влада обмежує громадян і перешкоджає їх проїзду в обидві сторони.

КПВВ
Окупанти заблокували більшість КПВВ на Донбасі / УНІАН

Представники окупаційної влади ОРДЛО продовжують блокувати рух на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі. Зараз 5 з 7 дорожніх коридорів не працюють.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, згідно з рішенням Командувача операцією Об'єднаних сил, всі КПВВ відкрито для пропуску через лінію розмежування з окупованими територіями на сході України. Контрольні пункти функціонують щодня з 8:00 до 16:00. Водночас окупаційна влада обмежує громадян і перешкоджає їх проїзду в обидві сторони.

У МВС повідомляють, що щодня пропуск здійснюється тільки у "Станиці Луганській". За тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 6553 особи, а на контрольовану територію – 5512 осіб.

Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти дозволяють пропуск лише деяким людям двічі на тиждень - у понеділок і п'ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 424 людини і 84 транспортних засоби в бік тимчасово окупованої частини Донбасу, і водночас 292 людини і 72 транспортних засоби проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Крім того, через КПВВ "Щастя" проїхали 3 вантажні автомобілі з гуманітарним вантажем від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для населення тимчасово окупованої території України були доставлені будівельні матеріали, товари медичного призначення та комп'ютерна техніка.

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Чиновники нагадали, що Кабінет Міністрів України 29 грудня скасував вимогу про самоізоляцію для тих, хто виїжджає з тимчасово окупованої території через КПВВ, громадянам більше не потрібно встановлювати мобільний додаток "Вдома".

Нагадаємо, раніше Росія зажадала від України визнати вакцину Супутник V для відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Як заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, без закріплення визнання таких вакцин в документах, російська сторона відмовляється відкривати КПВВ. При цьому, зазначив Арестович, російська сторона під час переговорів і далі удає, що РФ є посередником конфлікту на Донбасі.

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