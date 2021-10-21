"Немає місць в реанімації, трупи в чорних мішках": одеський медик виклав історію про боротьбу з COVID-19

Одеський медик виклав історію про боротьбу з COVID-19 / УНІАН

Ситуація з захворюваністю коронавірусом в Україні все складніше і складніше з кожним днем. Лікар-анестезіолог Іван Черненко з Роздільнянської центральної районної лікарні опублікував у Facebook ще одну історію, це підтверджує.

За його словами, навіть коли люди одужують і їх виписують з лікарні, звільнені ліжка відразу ж займаються новими пацієнтами з важкою формою COVID-19.

"Місця звільняються, місця тут же заповнюються. У прийманні сьогодні черга з тих, кого треба госпіталізувати, а нікуди. Хто легше пішли шукати концентратори, брати у сімейників, важких везуть туди, де є місця. Радує одне, поступово пацієнтів з інфекції / вона ж імпровізована реанімація переводимо в терапевтичне ковидное відділення, маленькі, але перемоги. Когось, на жаль, виносять в сусідню будівлю в чорних мішках. Цього разу смертність вища. Важких багато, тому ряд пацієнтів отримують СРАР (режим штучної вентиляції легенів постійним позитивним тиском - Главред) вже і в ковидному, там, де легше пацієнти. Просто немає місць в реанімації", - пише медик.

За його словами, з числа пацієнтів з важкою формою COVID-19 лише один пройшов через вакцинацію.

"На фото дві пацієнтки на СРАР. Та що під вікном досить важка і жива завдяки СРАР. І так 12 боксів по 2 пацієнта(в одному 3), або на СРАР, або споживають більше 10-15 л кисню. Абсолютно всі важкі, з купою супутніх. Вакцинований один. Ось вам і статистика 1 до 25. Він же перший і поки єдиний вакцинований, хто госпіталізований у нас в цю хвилю. Персонал на межі своїх можливостей - медсестри, санітарки, лікарі", − каже Черненко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна 21 жовтня піднялася на одне місце в антирейтингу по смертності від коронавірусу і увійшла до трійки світових лідерів.

19 жовтня в Україні жертвами коронавірусу стали 495 пацієнтів - це на 43 менше, ніж днем раніше. Але серед показників у світі - це один з найвищих показників, а в Європі - так і зовсім другий.