Неправильний час і геолокація: чому під час тривоги з'являються проблеми з телефоном

Українці помічають порушення роботи системи супутникової навігації під час повітряної атаки РФ.

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Чому під час повітряних тревог показує неправильний час на телефоні / Колаж: Главред, фото: pexels, Главред

Українці помітили, що під час повітряної тривоги у багатьох може показувати неправильний час на телефонах та порушується система супутникової навігації. У Генштабі ЗСУ розповіли, у чому ж причина цього.

Виявляється, що такі неточності можуть виникати через застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Зокрема, для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг)", - йдеться у повідомленні.

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Фахівці з радіоелектронної боротьби у Генштабі ЗСУ радять вимикати режим автоматичного уточнення часу в телефоні.

Атака дронів по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ніч на 4 листопада Київ опинився під атакою російських дронів. Відомо, що сили ППО збили всі ворожі дрони. Уламки збитих "Шахедів" упали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.

Росіяни застосували нову тактику для атаки "Шахедами". Речник КМВА Михайло Шаманов повідомив, що окупанти змінили тактику ударів "Шахедами" по Києву, скеровуючи безпілотники на дуже низькій висоті. Дрони заходили у Київ хвилями, розділяючись на окремі цілі та рухались дуже низько, що ускладнює роботу ППО.

Стало відомо, що країна-агресорка Росія може припинити щоденні атаки "Шахедами" по Україні. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що потрібна можливість знищувати й бази зберігання "Шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики.

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