'Не триватиме вічно': Байден спрогнозував строки закінчення війни в Україні

Джозеф Байден вважає, що російський диктатор уже ніяк не зможе уникнути своєї поразки й далі.

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Байден припустив, скільки ще триватиме війна в Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ, 14 ОМБр Романа Великого

Президент США Джозеф Байден висловив власну думку щодо тривалості війни Росії проти України. Він вважає, що війна не триватиме роками.

"Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин. Номер один: я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на ресурси та потенціал. Номер два: я думаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії - економічно, політично та в інших - продовжувати цю війну", - про це Байден заявив на пресконференції у Гельсінкі в четвер, повідомляє кореспондент Європейської правди.

В той же час він наголосив, що не може передбачити, як закінчиться війна.

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"Моя надія і мої сподівання: ви побачите, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі", - сказав Байден, додавши, що з часом це створить можливість врегулювання за переговорами.

Також Байден підсумував, що Путін вже програв війну в Україні. Президент США вважає, що російський диктатор уже ніяк не зможе уникнути своєї поразки й далі.

Байден про війну в Україні

Нагадаємо, що Байден розпочав зустріч з президентом України. Байден заявив, що світова спільнота об'єднується завдяки Україні. Однак Київ заплатив за це занадто високу ціну.

Байден вважає, що Путін помилився з війною в Україні. Президент США Джо Байден запевнив, що підтримка України з боку Штатів не ослабне і залишатиметься непохитною.

Зеленський назвав терміни вступу України до НАТО. Президент України Володимир Зеленський 12 липня заявив, що не переконуватиме американського лідера Джо Байдена про важливість вступу України до НАТО.

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