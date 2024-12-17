Не США і не ЄС: стало відомо, хто взяв на себе військову підтримку України

Хоча місію анонсували ще влітку, її офіційне відкриття відбулося лише зараз.

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Місія НАТО для України стартувала / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

США передають повноваження НАТО

Чи зміниться підтримка України від Заходу

НАТО взяло на себе координацію військової допомоги Україні, яку раніше забезпечували Сполучені Штати. Про це повідомило агентство Reuters.

Що відомо про нову місію НАТО?

Згідно з інформацією, штаб-квартира місії НАТО для України під назвою "Допомога НАТО в забезпеченні безпеки і тренуванні для України" (NSATU) вже почала роботу. Вона розташована на американській базі в німецькому місті Вісбаден.

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Хоча місію анонсували ще влітку, її офіційне відкриття відбулося лише зараз. Представник агентства не розкрив причин затримки.

Витрати НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Як це вплине на допомогу Україні?

Дипломати зазначають, що передача координації НАТО може мати обмежений ефект. Водночас існують побоювання, що США можуть зменшити свою підтримку Україні після можливої інавгурації Дональда Трампа. Цей фактор може вплинути на обсяги військової допомоги в майбутньому.

Допомога Україні країнами Заходу - що відомо

Нещодавно США оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Його оцінюють у 500 млн доларів США.

Також Главред писав, що Україна може повністю закрити небо від атак РФ. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що для цього потрібно реалізувати усі домовленості щодо передачі ЗСУ систем протиповітряної оборони.

Водночас у Мінфіні назвали терміни, скільки ЗСУ зможуть воювати без допомоги США. Києву потрібно збудувати відносини з новою адміністрацією США, вважає міністр фінансів Сергій Марченко.

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