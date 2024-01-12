"Не змогли досягти поставлених цілей": Сирський про ситуацію на сході України

Схід України залишається однією з найгарячіших точок фронту російсько-української війни.

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Сирський про ситуацію на сході України / колаж: Главред, фото: командування об'єднаних сил ЗСУ

За кілька останніх місяців окупант на Сході України не змогли досягти жодної з поставлених цілей. Про це повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

Він заявив, що у російського командування терміни захоплення деяких населених пунктів визначалися і змінювалися неодноразово. Однак жоден з поставлених наказів російські загарбники не виконали досі.

"Завдяки діям наших захисників, наступ російської армії регулярно зазнавав невдач і ворог ніс великі втрати", - розповів Сирський. відео дня

Також він повідомив, що ворожа армія продовжує вести наступальні дії на декількох напрямках. При цьому, 20 грудня в британській розвідці заявляли, що великий прорив російських військ на фронті практично неможливий. У зоні бойових дій, за їхньою інформацією, в основному спостерігається "стагнація".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, посилення російських атак на головних напрямках може статися протягом 10 днів. Про це повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошниченко в коментарі редакції Фокус.

Однак захисникам України вдалося частково просунутися біля Вербового Запорізької області. Українські воїни відбили у російських окупантів півкілометра території. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що українські військові відбивають атаки ворога на цьому напрямку.

Також, як повідомляв Главред, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що станом на сьогоднішній день неможливий наступ ні Сил оборони України, ні російських окупантів. В інтерв'ю Le Monde Буданов пояснив це інтенсивністю застосування безпілотників обома сторонами і щільністю мінних полів, якої не фіксували з часів Другої світової війни.

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