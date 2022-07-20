"Не смішіть Іскандери": окупанти знову зганьбилися невдалим запуском ракети – впала під носом

Окупанти знову зганьбилися невдалим запуском ракети – впала просто "під носом"/ скрін

Російські загарбники знову зганьбилися під час використання ракетного комплексу "Іскандер". Ракета, яку вони запустили, впала у полі недалеко від їхніх позицій, не пролетівши і 10 секунд.

Відповідне відео було оприлюднене у Telegram-каналі "Стратком ЗСУ". На ньому видно, як загарбники запускають ракету, проте вона явно летить не туди, куди вони хотіли б, а падає буквально "під носом" в окупантів.

У підписі до відео автори дали можливість підписникам самим обрати, як назвати таке явище, що вже неодноразово повторювалося: зброя "анало-говнет", "не смішіть іскандери", "зброя в руках криворуких" тощо.

"Іскандери" можуть запускати ракети на відстань до 500 кілометрів. Варто зазначити, що розробники "Іскандерів" постійно говорять, що такій військовій техніці нібито "немає аналогів у світі", і що снаряди, які випускають ракетні системи, летять "суворо по заданій траєкторії" і "влучають точно в ціль".

Нагадаємо, нещодавно в окупантів стався подібний конфуз у Херсонській області. Загарбники випустили чотири ракети, якими хотіли обстріляти українців. Проте усі снаряди вибухнули просто над їхніми позиціями.

Раніше у Херсонській ОВА заявили, що якщо ЗСУ повністю знищать Антонівський міст у Херсоні, російські військові опиняться у пастці, адже для них буде перерізаний шлях до відступу.

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