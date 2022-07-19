УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Херсонщині 4 ракети вибухнули над позиціями окупантів, які їх запустили

19 липня 2022, 10:40

Снаряди навіть не встигли відлетіти далі й вибухнули просто над головами загарбників.

Российская ракета
На Херсонщині 4 ракети вибухнули над позиціями окупантів, що їх запустили/ УНІАН, скрін з відео

У тимчасово окупованій Херсонській області стався черговий казус з російськими ракетами.

Загарбники випустили чотири ракети, якими хотіли обстріляти українців. Проте снаряди вибухнули просто над їхніми позиціями. Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Х****й Херсон".

У соціальних мережах повідомляли, що окупанти запускали ці ракети у напрямку Миколаєва. Проте під час чергового запуску чотири із них вибухнули, навіть не встигнувши відлетіти від позицій.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти, запускаючи ракети з території тимчасово окупованої Херсонщини.

Раніше повідомлялося, що українські військові влучно вдарили по скупченню російських загарбників у Бериславському районі Херсонської області. Втрати ворога після влучного удару українських бійців підраховуються.

Нагадаємо, заступник голови Херсонської обласної ради Ігор Соболевський зазначає, що звільнення Херсонщини може статися вже у серпні цього року. На захоплених російськими загарбниками територіях півдня нашої держави дуже багато людей, які чекають, коли прийде ЗСУ. Тому Україна не має права програти на півдні.

Дивіться онлайн новини Херсону:

Читайте також:

війна в Україні новини Херсона вторгнення Росії Херсонська область
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:57

Світова супермодель Лінда Євангеліста з'явилася на публіці вперше після руйнівної б'юті-процедури

10:50

Наближається вирішальний бій: астрологиня назвала терміни перемоги України у війніВідео

10:40

Російські окупанти в боях ЗСУ зіткнулися з проблемою - британська розвідка

10:40

На Херсонщині 4 ракети вибухнули над позиціями окупантів, які їх запустилиВідео

10:15

Нова "спецоперація" Путіна в Україні: російський політик розповів про наступні кроки диктатора

Реклама
10:13

Квитки по 36 тисяч: Меладзе дасть концерт за астрономічну суму

10:09

Вже скоро ЗСУ зможуть отримати більш далекобійні ракети для HIMARS - ДаніловВідео

10:02

Поки не ослабне система Путіна: експерт пояснив, коли закінчиться війна в Україні

09:50

"Наздожене кожного": Дантес розповів, як під час українського концерту в Ізраїлі нили росіяни

09:49

"Моя черга говорити": перша леді Олена Зеленська обговорила з держсекретарем США потреби України

09:29

Через місяць-два армія Лукашенка піде в наступ - білоруський доброволець ЗСУВідео

09:27

У РФ показали сюжет про сім'ю ліквідованого окупанта, у нього на кухні - холодильник з УкраїниВідео

09:22

Померла українська телеведуча Руслана Писанка

08:54

"Путін у комі" - російська ІПСОПогляд

08:51

Литиме, як з відра: сім областей України накриють потужні грозиВідео

08:19

У Миколаївській області окупанти вбили чотирьох українців заради постановочного сюжетуВідео

08:16

Україні дають зброю за стандартами НАТО, у нас є вже паритет з РФ у деяких видах озброєння – ДаніловВідео

07:30

ЗСУ вдарили по складах і скупченню сил ворога на Півдні: знищено 65 окупантівВідео

07:01

Окупанти зосередили сили на захопленні двох міст в Україні - ISWВідео

06:50

Дивовижна користь кукурудзи: кому вона зміцнить здоров’я, а кому шкодить

Реклама
06:37

РФ вдарила ракетами по Одеській області: є поранені та руйнуванняВідео

06:00

Війна в Україні буде довгою, відхід Путіна нічого не змінить - Ілія КусаВідео

05:34

Лайма Вайкуле після чуток про смертельну хворобу станцювала на закритій вечірці

05:00

Як пережити сильну спеку: ТОП-6 простих і дієвих лайфхаківВідео

05:00

Путін "здувається", у Росії немає сил наступати на Донеччині та захопити Харківську область – ЖдановВідео

04:30

"Вантаж 200" з Волгоградської області: ЗСУ ліквідували командира розвідроти росіян

04:04

Кинула виклик старінню: 57-річна Елізабет Херлі викликала фурор в зухвалому бікіні

03:50

Який колір волосся омолоджує після 50 років: 7 порад щодо фарбування, які творять дива

03:37

Надія Мейхер показала пишні форми в напівпрозорому боді

03:20

Найсмачніший торт Наполеон за 30 хвилин: дуже простий рецептВідео

03:12

Україні треба бити по військових базах у Криму: Путін не відповість ядерним ударом - ЖдановВідео

03:00

Кавуни: кому корисно і кому шкідливо їсти смачні смугасті ягодиВідео

02:40

Налетять потужні зливи: синоптик дав тривожний прогноз на серпеньВідео

02:14

Олі Цибульській знадобилася термінова медична допомога - співачка опинилася під крапельницею

02:05

Чому Україні в жодному разі не можна йти на перемир'я з РФ: військовий експерт пояснив

01:35

Наступ на Харків: військовий експерт пояснив, чи має РФ шанс захопити містоВідео

00:54

"Розчленую, розпотрошу": Анастасія Приходько показала жахливі погрози від російських фанатиків

00:51

Прикмети на 19 липня: які 2 речі потрібно зробити, щоб розбагатітиВідео

00:30

Ціни обвалилися нижче 40 грн/літр: нова вартість бензину, дизеля та автогазу на АЗСВідео

00:11

Євген Карась. Звернення до зрадофілів та любителів гризніВідеоблоги

Реклама
18 липня, понеділок
23:57

Росіянам все важче, ми просуваємося крок за кроком - Зеленський

23:37

17-річна донька Моніки Беллуччі відпочиває в обіймах бойфренда - красунчик показав інтимні знімки

23:23

Шантаж, пропаганда та брехня: Кулеба назвав справжню мету Путіна та попередив про пасткуВідео

22:54

Зеленський анонсував нові масові звільнення в СБУВідео

22:41

Зеленський терміново скликав ставку верховного головнокомандувача: подробиціВідео

22:30

"Бігали в паніці": на Запорізькій АЕС поранені росіяни, є загиблі - мерВідео

22:28

Матчі "Динамо" проти "Фенербахче" покажуть безкоштовно актуально

22:19

Анна Кошмал після новини про госпіталізацію показала ідеальну фігуру в ніжній квітковій сукні

22:17

Вижив у пеклі Сєвєродонецька: у масштабній ДТП загинув військовий разом із родиною - подробиціВідео

22:08

Трупи російських солдат підвозять щодня: на Харківщині окупанти облаштували моргВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти