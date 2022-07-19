На Херсонщині 4 ракети вибухнули над позиціями окупантів, які їх запустили

На Херсонщині 4 ракети вибухнули над позиціями окупантів, що їх запустили/ УНІАН, скрін з відео

У тимчасово окупованій Херсонській області стався черговий казус з російськими ракетами.

Загарбники випустили чотири ракети, якими хотіли обстріляти українців. Проте снаряди вибухнули просто над їхніми позиціями. Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Х****й Херсон".

У соціальних мережах повідомляли, що окупанти запускали ці ракети у напрямку Миколаєва. Проте під час чергового запуску чотири із них вибухнули, навіть не встигнувши відлетіти від позицій.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти, запускаючи ракети з території тимчасово окупованої Херсонщини.

Раніше повідомлялося, що українські військові влучно вдарили по скупченню російських загарбників у Бериславському районі Херсонської області. Втрати ворога після влучного удару українських бійців підраховуються.

Нагадаємо, заступник голови Херсонської обласної ради Ігор Соболевський зазначає, що звільнення Херсонщини може статися вже у серпні цього року. На захоплених російськими загарбниками територіях півдня нашої держави дуже багато людей, які чекають, коли прийде ЗСУ. Тому Україна не має права програти на півдні.

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