'Не підете – ми вас пристрелимо': в Донецьку кинули в підвал 70 'зеків', бо не хочуть воювати

Завербованих ув'язнених, які відмовилися виконувати бойові завдання і пішли на конфлікт з командуванням, тримають в підвалі другу добу.

В Донецьку кинули в підвал 70 "зеків", бо не хочуть воювати/ Facebook

В окупованому Донецьку кинули в підвал близько 70 ув’язнених, які після вербування їх на війну проти України відмовилися виконувати бойові завдання.

За те, що "передумали", їм погрожують розстрілом. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

На відео видно, як ув’язнених загнали у підвал в Донецьку усіх разом, так, що вони ледве там помістилися. Зазначається, що їм погрожували розстрілом, якщо не підуть воювати.

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"Якщо ви відмовитеся йти воювати, з ПВК приїдуть люди – ми вас пристрелимо", – передали ув’язнені слова, якими їм погрожували.

Згідно з даними російських джерел, підвал знаходиться у Ворошилівському районі окупованого міста. При цьому самі "зеки" не згодні з формулюванням, що вони відмовлялися виконувати бойові завдання, і зазначають, нібито "вимагали гідного ставлення і дотримання домовленостей", які їм обіцяли ще у в'язниці.

Частину "зеків" відправили у підвал тому, що вони пішли на конфлікт з командуванням. Зокрема, вони заявили командиру-окупанту, що спілкувалися із завербованими "зеками" з інших колоній, і ті розповіли, що одну групу кинули у бій на шостий день після прибуття. Тоді з 71 людини вижили 11, при цьому багато хто лишився без кінцівок. "Зеки" заявили командуванню окупантів, що до них ставляться, "як до м'яса".

"Вже ввечері всіх "зеків" зібрали на шикування і почали бити. Потім чоловіків завантажили в УРАЛи і повезли на підвал, де вони перебувають і зараз", – повідомили у російських пропагандистських ЗМІ.

Відео можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, у січні 2023 року у матеріалі BBC повідомлялося, що з урахуванням поранених загальні втрати російських окупантів у війні проти України від початку повномасштабної війни можуть перевищувати 164 тисячі осіб. З них 110 тисяч – це не тільки знищені окупанти, а й ті, хто отримав серйозні поранення і зниклі безвісти. Також сюди входять і ті, хто воював у так званій "народній міліції" ОРДЛО.

У березні головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення втратили в Україні понад 200 тисяч убитими і пораненими. При цьому понад 1,8 тис. офіцерів РФ ліквідовано в Україні.

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