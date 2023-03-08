УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Не підете – ми вас пристрелимо": в Донецьку кинули в підвал 70 "зеків", бо не хочуть воювати

8 березня 2023, 09:01
Завербованих ув'язнених, які відмовилися виконувати бойові завдання і пішли на конфлікт з командуванням, тримають в підвалі другу добу.
'Не підете – ми вас пристрелимо': в Донецьку кинули в підвал 70 'зеків', бо не хочуть воювати
В Донецьку кинули в підвал 70 "зеків", бо не хочуть воювати/ Facebook

В окупованому Донецьку кинули в підвал близько 70 ув’язнених, які після вербування їх на війну проти України відмовилися виконувати бойові завдання.

За те, що "передумали", їм погрожують розстрілом. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

На відео видно, як ув’язнених загнали у підвал в Донецьку усіх разом, так, що вони ледве там помістилися. Зазначається, що їм погрожували розстрілом, якщо не підуть воювати.

відео дня

"Якщо ви відмовитеся йти воювати, з ПВК приїдуть люди – ми вас пристрелимо", – передали ув’язнені слова, якими їм погрожували.

Згідно з даними російських джерел, підвал знаходиться у Ворошилівському районі окупованого міста. При цьому самі "зеки" не згодні з формулюванням, що вони відмовлялися виконувати бойові завдання, і зазначають, нібито "вимагали гідного ставлення і дотримання домовленостей", які їм обіцяли ще у в'язниці.

Частину "зеків" відправили у підвал тому, що вони пішли на конфлікт з командуванням. Зокрема, вони заявили командиру-окупанту, що спілкувалися із завербованими "зеками" з інших колоній, і ті розповіли, що одну групу кинули у бій на шостий день після прибуття. Тоді з 71 людини вижили 11, при цьому багато хто лишився без кінцівок. "Зеки" заявили командуванню окупантів, що до них ставляться, "як до м'яса".

"Вже ввечері всіх "зеків" зібрали на шикування і почали бити. Потім чоловіків завантажили в УРАЛи і повезли на підвал, де вони перебувають і зараз", – повідомили у російських пропагандистських ЗМІ.

Відео можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, у січні 2023 року у матеріалі BBC повідомлялося, що з урахуванням поранених загальні втрати російських окупантів у війні проти України від початку повномасштабної війни можуть перевищувати 164 тисячі осіб. З них 110 тисяч – це не тільки знищені окупанти, а й ті, хто отримав серйозні поранення і зниклі безвісти. Також сюди входять і ті, хто воював у так званій "народній міліції" ОРДЛО.

У березні головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення втратили в Україні понад 200 тисяч убитими і пораненими. При цьому понад 1,8 тис. офіцерів РФ ліквідовано в Україні.

Читайте також:

війна в Україні новини Донецька вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:59

Софія Ротару відреагувала на розстріл українського військового

10:55

"Вірили в порятунок до останнього": з'явилися подробиці загибелі легендарного бійця "Да Вінчі"Відео

10:51

"Це тероризм": Зеленський жорстко висловився стосовно розстрілу полоненого бійця ЗСУ

10:27

Єдиної держави більше не буде: експерт передбачив майбутнє Росії після війниВідео

10:21

Котлети будуть соковитими, а їхня скоринка – хрусткою: додайте у фарш лише один секретний інгредієнтВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:13

Заборона на смерть: чому в норвезькому місті Лонгйір не можна вмирати

10:12

У Мінсоцполітики хочуть припинити платити пенсії частині українців: кому самеВідео

09:47

ЗСУ готують контрнаступ: Зеленський висловився стосовно ситуації в Бахмуті

09:45

У Києві продають букет квітів за ціною автомобіля: чим він особливий

Реклама
09:01

"Не підете – ми вас пристрелимо": в Донецьку кинули в підвал 70 "зеків", бо не хочуть воюватиВідео

08:58

Кремлю набридає воювати з УкраїноюПогляд

08:54

Масові протести в Грузії: опозиція збирає людей на нові мітингиВідео

08:51

Гороскоп на сьогодні 8 березня 2023: Водоліям - зміни, Скорпіонам - пропозиціїВідео

08:50

РФ не зможе переломити хід війни: американський підполковник назвав терміни наступу ЗСУ

08:22

"Був справжнім прикладом доблесті і слави": під Бахмутом загинув комбат львівських десантниківВідео

08:19

"Влада витікає з рук Путіна": експерт розповів про паніку в КремліВідео

07:52

"Проллється американська кров": Білий дім назвав 3 причини, чому США допомагають УкраїніВідео

07:49

Дочка Охлобистіна поплатилася за неадекватні витівки батькаВідео

07:05

"Перебивалися" яблуками і грушами: чому в Радянському Союзі не було бананів

07:01

Окупанти стратили бійця ЗСУ за "Слава Україні": у США відреагували на звірства РосіїВідео

Реклама
06:33

Жива сила у окупантів не закінчиться ніколи, але гроші закінчаться до літа - СвітанВідео

06:20

Господь все бачить, він не дасть перемоги цим комахамПогляд

04:40

"Окупанти тиснуть по всім напрямкам": боєць ЗСУ розповів, чи полишають захисники БахмутВідео

03:55

Букет стоятиме тижнями: 6 золотих правил, як довше зберегти квіти у вазі

03:20

Неймовірно пишний і смачний омлет в світі: незвичайний рецепт з 3 інгредієнтівВідео

03:05

Попіарилася за рахунок доньки: запроданка Лорак показала сильно подорослішалу дівчинкуВідео

02:35

Як правильно садити цибулю навесні: хитрий фокус - і урожай завалить засікиВідео

02:02

"Ні дня в трусах": пихата Волочкова отримала по заслугахВідео

01:36

Військовий експерт пояснив, чи великий шанс атаки ворогів на запорізькому напрямкуВідео

00:51

Чому 8 березня не можна одягати старий одяг: прикмети і що не можна робитиВідео

07 березня, вівторок
23:55

Ненаситна рок-принцеса: Авріл Лавін закрутила новий роман відразу після розриву заручин

23:50

Як не виглядати "тіткою" у 50 років: 7 речей, з якими треба попрощатися і стати задоволеною собою

23:37

У Грузії спалахнули масові протести через "російський закон": що відомо на даний моментВідео

23:13

Роман Цимбалюк. Чому Лукашенко обізвав ЗеленськогоВідеоблоги

23:10

"Я вирішила його спокусити": Валюха приголомшила зізнанням про зйомки в серіалі СватиВідео

22:49

"Стався злам, росіяни готуються до оборони": на фронті відбулися різкі зміни – військовийВідео

22:31

У Керема Бюрсіна немає шансів: Ханде Ерчел закрутила роман з красенем-мільярдеромВідео

22:11

"Армія РФ може прорватися до інших міст": Зеленський заявив про важливість утримання БахмутуВідео

21:49

Росія намагається нав'язати Україні "Мінськ-3": Данілов розкрив підлий план окупантівВідео

21:46

"Найскладніший етап": астролог назвала найважчі для України дні у березніВідео

Реклама
21:37

"Що за опудало": росіяни зацькували невгамовного Кіркорова і "вигнали" з РосіїВідео

21:22

Більшість з нас робить ці помилки: варто знати всього 9 правил, щоб макарони не злипалися

20:53

Генератори та павербанки ще знадобляться: в Україну можуть повернутися відключення світлаВідео

20:38

Снігопади та зливи влаштують переполох в Україні: синоптики дали прогноз на найближчі дніВідео

20:08

"Опоненти Путіна": в NYT сказали, хто міг підірвати "Північні потоки"Відео

19:46

"Пригожина просто використали": Жданов заявив, що "кухар Путіна" знаходиться під загрозою ліквідаціїВідео

19:27

"Україна здолає РФ цього року": швейцарський військовий експерт назвав переможний місяцьВідео

19:25

Дженна Ортега прийшла на червону доріжку в брудній сукні

19:20

Театральний березень у Києві: автівка Вертинського, коварство Ребрик та різня Вітовської

19:20

Лисий в кепці на броньовикуПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти