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"Не вийде воювати на два фронти": Світан сказав, що стане ключем до просування ЗСУ

Альона Вороніна
11 листопада 2023, 05:10
Без деокупації Криму не вийде працювати ні на Донеччині, ні на Запоріжжі, адже російські загарбники можуть в будь-який момент зайти в тил.
Украинские военные, Роман Свитан
Світан сказав, що стане ключем до просування ЗСУ/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

На думку військового експерта Романа Світана, звільнення окупованої території починатиметься саме з Криму. Він зазначає, що без деокупації півострова не можна працювати ні в Донецькій, ні в Запорізькій областях, тому що в окупантів залишиться можливість у будь-який момент зайти в тил наших військ, а воювати на два фронти ми не зможемо.

За його словами, на сьогодні найоптимальнішим в найбільш зручним варіантом є працювати на західній частині фронту, адже окупанти ввели у бій всі свої резерви й загрузли на сході. Про це полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів "24 Каналу".

"Їх (окупантів – ред.) треба утримувати в районі Авдіївки, Бахмута, Куп'янська, Вугледара. Зараз росіяни зв'язані там боями і не можуть перекинути війська на західну частину фронту. Тому треба працювати там, але все залежить від засобів, які нам передають партнери", – каже військовий експерт.

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Також Світан описав, які основні завдання на сьогодні виконують ЗСУ. Він зазначив, що на лівому березі важливо відкинути окупантів від Херсона, щоб вони не могли обстрілювати місто. Якщо ж окупанти перекинуть частину своїх сил на лівий берег Херсонщини, то таким чином вони самі послаблять свої сили на східному фронті. А українські військові, за достатньої кількості сил, можуть створювати плацдарм і форсувати Дніпро, й далі рухатися в бік Криму, каже військовий експерт.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, у Росії оприлюднили статистику втрат окупантів. Зокрема, стало відомо, що РФ втратила мінімум 197 льотчиків. Найбільш "плачевна" для окупантів ситуація серед мотострілків і в Повітряно-десантних військах.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що нацгвардійці потужно просунулися на півдні, позиції ворога підірвані. Українські військові виявили ворожі позиції, знищили окупантів та просунулися вперед на південному напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив втрати окупантів за місяць під Авдіївкою. Він зазначив, що російські окупанти намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області і кидають в штурми величезну кількість живої сили та техніки. Лише за місяць на Авдіївському напрямку РФ втратила близько 10 тисяч окупантів.

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війна в Україні вторгнення Росії новини Криму Роман Світан
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