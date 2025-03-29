Розбив хоботом скло автівки: на росіянок напав роздратований слон

Тварина розбила скло автомобіля, ймовірно, через відсутність ласощів.

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Слон напав на туристок з РФ / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

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На Шрі-Ланці слон напав на автомобіль з росіянками

Туристки з РФ перелякалися не на жарт

У суботу вранці, 29 березня, слон напав на автомобіль, у якому перебували туристки з РФ. Інцидент трапився на трасі Катарагама, що у Шрі-Ланці. Про це повідомляють росЗМІ.

Пропагандистські пабліки пишуть, що спочатку слон повільно вийшов на дорогу, жінки загальмували, щоб перечекати поки тварина покине проїжджу частину. Однак слон вирішив "оглянути" автівку та розбив хоботом бокове скло.

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Жінки не на жарт перелякалися, на них посипалися уламки пошкодженого вікна, внаслідок чого вони отримали невеликі травми.

РосЗМІ зазначають, що траса Катарагама проходить через національний парк Яла, і там часто можна зустріти слонів.

Зазвичай туристів попереджають, що тварини можуть підійти до людей і попросити їжу. Тому фрукти краще купувати заздалегідь.

"Часто слони підходять до автівок і протягують свій хобот у вікно, чекаючи бананів, кавунів чи динь. Ймовірно, цей слон був роздратований через те, що йому не дали ласощів", - йдеться в повідомленні.

Інциденти з росіянами за кордоном - новини за темою

Як писав Главред, 27 березня, біля берегів Єгипту затонув екскурсійний батискаф з 45 росіянами. Це сталося у місті Хургада, на відстані одного кілометра від берега. Було відомо про загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно в акваріумі лісового парку Сішуанбаньна в Китаї гігантська риба сімейства осетрових напала на 22-річну росіянку Машу, яка виконувала роль русалки. Аніматорці вдалося звільнитися за лічені секунди і швидко з'явитися на поверхні.

За повідомленнями росЗМІ, гігантська істота з'їла окуляри і затискачі для носа Маші, а також поранила її голову, шию і око.

Раніше повідомлялося, що у Єгипті в місті Хургада акула з'їла росіянина на очах у натовпу туристів. Відомо, що акула напала на росіянина в районі пляжу Dream Beach.

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