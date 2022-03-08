Росія не доб'ється найближчими днями успіхів в окупації України - НАТО

НАТО про війну Росії проти України / Reuters

Росія не доб'ється в найближчі дні будь-яких успіхів у окупації України.

"Ми бачимо мінімальні зміни. Вперше ми не очікуємо від них будь-яких успіхів. Вони вкладають все, що вони мають, і все ще досягають дуже невеликого прогресу. Ніхто не думав, що вони зіткнуться з цими простими проблемами. Через два тижні вони так і не змогли вирішити свої проблеми з логістикою", - заявив представник НАТО, повідомляє CNN.

Ракетні обстріли Харкова

28 лютого Харків піддався масованому удару Градами.

О 8 годині ранку 1 березня російські загарбники накрили Харків масованими ракетними ударами. Одна з ракет прилетіла на площу Свободи в центрі міста і потрапила в будівлю Харківської облдержадміністрації. В результаті атак загинули семеро людей, ще 24-постраждали.

Також російські військові всю ніч обстрілювали житлові квартали і негромадянські об'єкти в області. Ворожі літаки СУ - 25 бомбили позиції Чугуєва (Башкирівка та аеродром), 5-ту ТЕЦ в облцентрі, танківське училище на Полтавському шляху та гуртожиток на вулиці Клочківській. У результаті обстрілів є загиблі та поранені.

Вранці 2 березня в Харкові пролунав новий потужний вибух. Військові РФ завдали ракетного удару по обласному управлінню поліції. Будівля була майже повністю знищена.