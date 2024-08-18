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Наступ у Курській області: у Герасимова залишилося 2 варіанти - полковник ЗСУ

Юрій Берендій
18 серпня 2024, 16:25
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РФ не залучає значних армійських формувань для відбиття наступу в Курській області, обмежуючись прикордонниками та силами ФСБ, вказує експерт.
Наступ у Курській області: у Герасимова залишилося 2 варіанти - полковник ЗСУ
Які наслідки для Герасимова матиме Курська операція / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео, deepstatelivemap

Командування російського Генштабу, зокрема Валерій Герасимов, був поінформований про підготовку операції Силами оборони України в Курській області. Вся інформація надходила Герасимову через ФСБ і прямо до Путіна, тому всі вони мали однакове уявлення про ситуацію. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан.

За його словами, зараз оголошено контртерористичну операцію (КТО), яка є завданням ФСБ, а не армії.

"Якщо стоятиме завдання повісити всіх собак на Герасимова і відправити його на Балі відпочивати з ескортницями - це одна справа. Якщо - ні, то в РФ вирішуватимуть, чи під'єднувати армію, адже досі до здійснення КТО під'єднуються лише частини армії, а в основному працюють фсбшники і прикордонники", - зазначає він.

відео дня

Світан також додав, що велика кількість строковиків у Курській області пов’язана з тим, що прикордонні війська комплектувалися саме ними, а також залучалися кадирівці в рамках Росгвардії.

"Тож поки все це не буде переведено в режим військової операції, Герасимов там, за великим рахунком, не при ділі. І на нього особливо собак не повісиш. Тож я думаю, що нічого такого не буде", - резюмував військовий експерт.

Наступ у Курській області: у Герасимова залишилося 2 варіанти - полковник ЗСУ
Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - що відомо про бої на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна завдала значного удару Росії, провівши операцію в Курській області та захопивши частину цього регіону, що стало великою ганьбою для російської армії. Проте Росія може спробувати відвоювати ці території до кінця жовтня цього року, як зазначається в матеріалі The Times.

Командування РФ вдалося до крайніх заходів у Курській області, залучивши до оборони "космічну піхоту", зокрема військових зі станцій попередження про ядерний удар і полків важких бомбардувальників, повідомляє видання "Важные новости".

Українська авіація знищила вже другий міст через річку Сейм у Курській області, що значно ускладнить логістику ворога.

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