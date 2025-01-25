Примарився 'український слід' у протестах: Фіцо відмовляється йти у відставку

Прем'єр Словаччини звинуватив президента Україні у втручанні у внутрішні справи його країни.

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Фіцо звинуватив Зеленського у втручанні у внутрішні справи Словаччини / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео

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Фіцо звинуватив Зеленського в "втручанні" у внутрішні справи Словаччини

Прем'єр вважає, що третина з тих, хто бере участь в протестах нібито є українцями

Фіцо назвав чутки про вихід Словаччини з ЄС "чистою брехнею"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав підтримку протестів у його країні президентом України Володимиром Зеленським "втручанням у внутрішні справи". Третиною учасників протестів проти проросійської політики уряду нібито є українці. Таку заяву Фіцо виголосив в інтерв'ю STVR Sobotné Dialyy в суботу, 25 січня.

Скандальний прем'єр Словаччини зазначив, що йому стало смішно, коли він побачив реакцію Зеленського на антиурядові протести, що відбулись 24 січня в Братиславі та інших містах. Він також підкреслив, що "не бачить сенсу" у зустрічі з українським президентом.

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Фіцо стверджує, що нібито третина учасників протестів — це українці. Крім цього, він вважає, що за нещодавніми кібератаками на національні компанії стоять ті ж групи, які організували демонстрації, мотивовані "пропагандою" щодо членства Словаччини в ЄС.

"Я не розумію, чому українці мають сварити словацький уряд", - сказав він.

Очільник уряду Словаччини кілька разів повторив, що учасники протестів були введені в оману. За його словами, поширена інформація про намір уряду вийти з Європейського Союзу — це "чиста брехня".

"Тут вигадується історія, яка є оманливою. Що нам потрібно вивести людей на вулиці, щоб не допустити виходу Словаччини з ЄС. Будь-яка компетентна людина знає, що уряд ніколи не робив жодного кроку, який би поставив під загрозу членство в ЄС", - виправдовувся прем'єр-міністр.

Фіцо підкреслив, що незважаючи на вимоги десятків тисяч протестуючих, він не має наміру йти у відставку. Прем'єр наголосив, що зміна уряду можливе лише після парламентських виборів.

Скандальні заяви Фіцо - останні новини

Нагадаємо, вдень 25 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна нібито втратить третину своєї території, буде окупована іноземними військами та ніколи не стане членом НАТО. Він також звинуватив Захід у використанні України для послаблення Росії та в перешкоджанні укладенню мирної угоди у квітні 2022 року.

Також 24 січня Фіцо звинуватив Україну в кібератаці на словацьку страхову компанію. МЗС України рішуче відкинуло закиди проросійського прем'єра і закликало його припинити шукати "уявних ворогів".

Як повідомляв Главред, Фіцо звинуватив опозицію у спробі організувати державний переворот і пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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