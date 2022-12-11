"Нас чекають суттєві обмеження взимку": Шмигаль заявив, що в Україні пошкоджено всі ГЕС та ТЕС

Глава уряду повідомив, що в Україні буде розроблено чіткі пріоритети включення електропостачання.

Шмигаль заявив, що в Україні пошкоджено всі ГЕС та ТЕС / УНІАН, скріншот

Після восьми хвиль ракетних атак з боку РФ в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції. Окрім цього, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

"В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії", - заявив глава уряду.

За його словами, в Україні буде розроблено чіткі пріоритети включення електропостачання:

перший пріоритет – критична інфраструктура та лікарні;

другий пріоритет – підприємства та об'єкти військово-промислового комплексу;

третій пріоритет — бізнес, який виробляє критично важливі для країни товари та продукти;

четвертий пріоритет – житловий сектор.

Відключення світла в Україні

Нещодавно генеральний директор компанії-постачальника YASNO Сергій Коваленко спрогнозував терміни відключень електроенергії в Україні у зв'язку з ракетними ударами РФ по цивільній інфраструктурі. За його словами, Україна зможе відмовитися від відключень за графіками не раніше кінця березня.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин.

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