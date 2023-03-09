"Нас збудив вибух, ми аж підскочили": очевидці описали перші хвилини після ракетної атаки на Київ

За вікном палали автомобілі та повсюди валялися уламки розбитих вікон.

Наслідки ракетного удару по Києву/ Національна поліція України

Під час масованого ракетного удару по Україні два вибухи відбулися у Києві – в Голосіївському та Святошинському районах. Жителька Святошинського району, неподалік від будинку якої пролунав вибух, розповіла про перші хвилини після атаки.

Дівчина каже, що вони з хлопцем прокинулися від сильного вибуху й аж підскочили. А потім побачили у вікно наслідки ракетного удару, повідомляє телеканал "Київ".

"Ми прокинулись від вибуху зранку, якраз він трапився, ми підскочили. Одразу хлопець побіг на балкон. Він побачив, що горять автівки, розкидані всюди вікна вибиті. Ми вийшли, побачили це все і пішли до укриття", – зазначає дівчина.

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Вона каже, що перший вибух у Голосіївському районі та повітряну тривогу вони не чули.

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Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресорка Росія масово атакувала Україну ракетами у ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Подекуди вибухи були пов’язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях та Києві були "прильоти".

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% – поки що без опалення.

Внаслідок ракетної атаки уже відомо про шістьох загиблих. П’ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 та Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

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