"Написав на руці - "кремуйте": у Львові солдат Нацгвардії прослужив 3 дні і стрибнув з вікна

У Львові солдат Нацгвардії прослужив 3 дні і стрибнув з вікна / УНІАН

У Львові на території військової частини 4114 Нацгвардії з вікна четвертого поверху викинувся солдат строкової служби (хлопець був родом з Харкова). Про це повідомляє портал MyKharkov.

Повідомляється, що проходив службу у Львові 18-річний хлопець з міста Первомайський серед білого дня стрибнув з вікна туалету четвертого поверху приміщення казарми. Прослужити він встиг рівно три дні.

На місце викликали медиків, вони намагалися реанімувати потерпілого, але не досягли успіху. Від отриманих ушкоджень він помер на місці.

При поверхневому огляді загиблого на лівій руці біля великого пальця виявили напис "кремуйте". Жодних ознак насильницької смерті не виявлено.

Труп хлопця був направлений для подальших досліджень у Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи.

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Слідчим Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Нацполіції у Львівській області зареєстрували кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (самогубство).

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Нагадаємо, раніше в місті Очаків (Миколаївська область) в канаві біля сміттєзвалища знайшли труп чоловіка в камуфляжній формі.

Поруч з тілом були знайдені ніж і пістолет, а на руках і шиї небіжчика були виявлені характерні пошкодження у вигляді порізів.

У поліції уточнили, що загиблим виявився 26-річний військовослужбовець, підозрюваний у замаху на вбивство колеги-військового.