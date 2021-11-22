"Напилася так, що йти не могла": У Полтаві на вулиці знайшли 14-річну п'яну школярку

У Полтаві на вулиці знайшли 14-річну п'яну школярку / УНІАН

У Полтаві на вулиці перехожі знайшли дуже п'яну 14-річну дівчину-підлітка. Про це повідомляли представники пресслужби главку Національної поліції в Полтавській області.

Вчора, 21 листопада, близько 20:00, в поліцію надійшло повідомлення від городян, під мостом в мікрорайоні Половки. Там виявили неповнолітню дівчину, яка перебувала в стані сп'яніння і самостійно не могла пересуватися. На місце події прибули правоохоронці та медики.

Дівчина була госпіталізована в дитячу лікарню з попереднім діагнозом "отруєння алкоголем". І їй була надана кваліфікована медична допомога.

"Правоохоронці встановили особу неповнолітньої. Нею виявилася 14-річна полтавка. За даним фактом поліція міста проводить перевірку, в ході якої з'ясовується коло осіб, з якими відпочивала дівчина, а також місце придбання неповнолітніми спиртних напоїв, з метою притягнення відповідальності винних до юридичної особи", – повідомили копи.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що поїзд сполученням Київ-Львів довелося зупинити з-за двох неадекватних дівчат, які в нетверезому стані пили, курили і бігали по вагону без одягу.

"Всьому приходить кінець, а тому на станції "Шепетівка" начальник поїзда прийняв рішення висадити неадекватних дівчат. Самі сходити вони не захотіли, а тому довелося їм допомогти", – заявили очевидці.