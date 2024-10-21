'Нам би встояти': Жорін оцінив, чи може Україна повернути окуповані території

Зараз потрібно сконцентруватися на утриманні тих територій, які підконтрольні Україні.

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Жорін оцінив, чи може Україна повернути окуповані території/ колаж: Главред, фото: скрін, facebook.com / zelenskyy.official

Ключові тези Жоріна:

Ситуація на фронті дуже складна

Повернення окупованих територій найближчим часом неможливе

Україні зараз варто зосередитися на утримуванні підконтрольних їй територій

Ситуація на фронті в Україні зараз така, що нам потрібно концентруватися на утриманні тих територій, які перебувають під контролем України, а не думати про деокупацію територій. Поверненням окупованих Росією територій потрібно буде займатися у перспективі, але не найближчим часом.

Таку думку висловив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, пише "Фокус". Жорін зазначив, що він не бачить можливостей повернення окупованих територій України найближчим часом, адже це надзвичайно складний процес.

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"Я, відверто кажучи, не бачу, як це зробити найближчим часом, з огляду на ті обставини і той розклад сил, які в нас є. Я вважаю, що сьогодні ми маємо тверезо сконцентруватися все-таки на утриманні тих територій, які в нас є", – сказав Жорін.

Він зазначив, що потрібно для себе розставити пріоритети. Мріяти і планувати повернення територій – це добре, але зараз потрібно реально дивитися на речі й розуміти, що на сьогодні варто зосередитися на утриманні підконтрольних Україні територій.

"Коли ми зможемо стабілізувати цю ситуацію, коли ми зможемо твердо стояти на тих позиціях, які ми сьогодні утримуємо, ми можемо говорити про повернення тих територій, які ми тимчасово не контролюємо… Можу вам сказати, що ситуація на фронті така, що нам би встояти, а не мріяти про повернення територій. Безумовно, це треба буде робити, і в перспективі ми це будемо робити. Проте треба бути тверезими зараз", – додав Жорін.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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