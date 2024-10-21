"Україна має козир у руках": експерт озвучив головні завдання Курської операції

Експерт розповів про три головні завдання, які продовжує виконувати Курська операція ЗСУ.

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Курська операція стала несподіванкою для РФ / Коллаж: Главред, фото deepstatemap, Генштаб ВСУ

Курська операція ЗСУ триває та успішно виконує свої ключові завдання. Про це повідомив військовий експерт Денис Попович в етері телеканалу FREEДОМ.

За його словами, Курська операція насамперед змусила окупантів перекинути свої сили з Донбасу, що, своєю чергою, ослабило їхній наступ на сході.

По-друге, бойові дії в Курській області дозволяють українським силам поповнювати обмінний фонд російськими військовополоненими.

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Саме Курська операція стимулює Росію до обміну полоненими, тому що на цьому напрямку здаються в полон строковики — а це тригер для російського суспільства, бо Путін особисто заявляв, що солдати строкової служби не братимуть участі в бойових діях.

По-третє, на думку Поповича, операція ЗСУ в Курській області Росії значно зміцнила позиції України на будь-яких майбутніх переговорах.

"Коли справа дійде до переговорів, то нам краще займати якусь площу російської території, щоб мати козирі", — акцентував військовий експерт.

Попович нагадав, що окупанти вкотре намагалися контратакувати на Курському напрямку, але ці спроби не увінчалися успіхом.

Він уточнив, що це вже був другий марний контрнаступ Росії на Курському напрямку, першу спробу вони робили у вересні.

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Ситуація в Курській області - останні новини

Як відомо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у військових частинах і підрозділах, що виконують бойові завдання у Сумській та Курській областях. Під час візиту генерал провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад, після чого розповів про поточний результат Курської операції. За його словами, ситуація залишається під контролем ЗСУ, попри спроби армії країни-агресора Росії перехопити ініціативу.

Під час чату на Главреді політичний експерт Максим Розумний повідомляв, що Курська операція дозволила Україні не лише перехопити ініціативу на фронті, але й зміцнити політичну позицію. Переговорна позиція України також стала сильнішою.

Водночас аналітик DeepState заявляв, що ситуацію на Курщині можна назвати складною. Ворог дещо раніше стягнув туди від 40 до 50 тис. військових і багато техніки й тепер відправив ці резерви у бій.

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