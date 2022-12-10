'Є загиблі та поранені': у Криму згоріла казарма з мобілізованими на війну в Україну

У казармах могли перебувати від сотень до тисяч мобілізованих окупантів.

Пожежа сталася у військовій частині в Криму / скріншот

Потужна пожежа сталася в захопленому Росією Криму у казармах для військовослужбовців.

Полум'я охопило казарми, де розміщували мобілізовані окупанти. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Відзначається, що в казармах могли перебувати від сотень до тисяч мобілізованих окупантів.

Підкреслюється, що пожежа виникла в казармах в смт Совєтський на північному сході півострова.

"Крим, в смт Совєтське, сьогодні, близько 6 ранку. Горить казарма, де розмістили кілька сотень (за деякими даними - кілька тисяч) мо***в (мобілізованих ред.). Є загиблі і поранені", - пишуть в мережі.

/ Скріншот

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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