У Москві палає величезний торговий центр: чутно потужні вибухи

У столиці країни-агресора, Москві, сталася велика пожежа в ТЦ "Мегахімки". Також, за словами очевидці, там регулярно чути вибухи.

У Москві палає величезний торговий центр: чути потужні вибухи/ скріншот з відео

У Москві - столиці РФ, країни агресора, сталося масштабне загоряння (загальною площею в 17 тисяч квадратних метрів), у великому торговому центрі "МЕГА Химки". Як повідомляє місцеве МНС, на місці події лунають вибухи.

За попередньою версією подій, пожежа почалася на складі магазину OBI. Далі - полум'я охопило всю площу супермаркету. А потім почалися вибухи газових балонів і банок з фарбами.

Попередня причина пожежі - коротке замикання на складі з дерев'яними виробами.

Як кажуть рятувальники, через вибухи до гасіння пожежі не може приєднатися Авіація. Попередня причина пожежі - коротке замикання на складі з дерев'яними виробами.

Також повідомляється, що в результаті вибуху обрушилося одне з перекриттів будівлі торгового центру.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що влітку 2022 року в центрі Москви, на Лужнецькій набережній, спалахнула пожежа на складі піротехніки. Площа пожежі, за даними рятувальників, становила близько 500 квадратних метрів.

До того, в в ніч на 9 червня, в російській Рязані сталася пожежа у реанімаційному відділенні лікарні імені Семашка. Там перебували пацієнти з ускладненнями після зараження коронавірусом. В результаті пожежі постраждали 11 осіб, з них троє - загинули.

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