У Херсоні прогримів потужний вибух: скоєно замах на "начальника СІЗО"

У Херсоні прогримів потужний вибух / t.me/hueviyherson

У захопленому російським окупантами Херсоні на вулиці прогримів потужний вибух. У цей момент повз проїжджало авто.

У авто знаходився призначений Росією "начальник СІЗО" Олег Тютюрай. Саме він міг бути метою організаторів вибуху, повідомляють місцеві паблики.

Відзначається, що вибухівку прикріпили до стовпа і активували, коли Тютюрай за кермом свого авто проїжджав повз.

У підсумку пишуть, що нібито загинув випадковий перехожий, а сам начальник в'язниці не постраждав.

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Наступ ЗСУ на півдні

Раніше командувач окупантами РФ Сергій Суровікін вперше виступив з доповіддю про ситуацію на війні в Україні. Він заявив, що ситуацію в зоні проведення так званої "спецоперації" можна охарактеризувати як "напружену". За його словами, подальші дії російської окупаційної армії "будуть залежати від ситуації, що складається".

При цьому Суровікін відкрито натякнув на те, що окупанти розглядають можливість здачі Херсона. "(Обстановка, - ред) ... вона непроста, не виключається прийняття непростих рішень", - сказав командувач окупантів РФ.

Зазначимо, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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