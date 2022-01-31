На Закарпатті обірвався підвісний міст разом із трьома підлітками: інцидент зафіксували камери

На Закарпатті підлітки постраждали через обрив підвісного моста/ Facebook Володимир Бочкор

На Закарпатті у селі Богдан Рахівського району підлітки постраждали внаслідок того, що обірвався підвісний міст.

Інцидент потрапив на камери спостереження. Відповідне відео опублікував у неділю, 30 січня, у Facebook користувач Степан Мільчевич.

Як видно з відео, хлопці самі розгойдали міст. Вони вийшли на його середину, почали розхитувати конструкцію, а коли міст обірвався – разом із ним попадали у воду.

"Нехай кожний сам зробить свій висновок", – зазначив автор публікації.

На допомогу до хлопців одразу прибіг місцевий мешканець, який переходив міст буквально хвилиною раніше і почув шум через обрив моста.

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В одній з місцевих груп у Facebook користувачі опублікували фото обірваного підвісного моста.

Речниця поліції Закарпаття Анна Дан розповіла, що учасниками інциденту з мостом були троє підлітків віком 13, 15 і 16 років, пише ZAXID.NET. Хлопці стрибали по мосту, внаслідок чого він зірвався у річку. Внаслідок падіння 13-річний хлопець зламав ногу, двоє інших не травмувалися. Зазначається, що усі троє підлітків – місцеві мешканці.

Нагадаємо, під Одесою зловмисники жорстоко знущалися над підлітком. Односельці побили, зв'язали і утримували підлітка за вигадане викрадення їх музичної колонки.

Крім цього, у Запорізькій області трапився дикий випадок. Група підлітків протягом декількох годин жорстоко знущалася над 14-річним хлопцем. Його змушували ковтати підпалені сигарети, обливали на вулиці холодною водою, вимагали гроші і погрожували закопати.

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