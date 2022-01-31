УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Закарпатті обірвався підвісний міст разом із трьома підлітками: інцидент зафіксували камери

31 січня 2022, 12:33

Хлопці попадали у воду, один із них внаслідок падіння зламав ногу.

На Закарпатті підлітки постраждали через обрив підвісного моста/ Facebook Володимир Бочкор

На Закарпатті у селі Богдан Рахівського району підлітки постраждали внаслідок того, що обірвався підвісний міст.

Інцидент потрапив на камери спостереження. Відповідне відео опублікував у неділю, 30 січня, у Facebook користувач Степан Мільчевич.

Як видно з відео, хлопці самі розгойдали міст. Вони вийшли на його середину, почали розхитувати конструкцію, а коли міст обірвався – разом із ним попадали у воду.

"Нехай кожний сам зробить свій висновок", – зазначив автор публікації.

На допомогу до хлопців одразу прибіг місцевий мешканець, який переходив міст буквально хвилиною раніше і почув шум через обрив моста.

Реклама

В одній з місцевих груп у Facebook користувачі опублікували фото обірваного підвісного моста.

Речниця поліції Закарпаття Анна Дан розповіла, що учасниками інциденту з мостом були троє підлітків віком 13, 15 і 16 років, пише ZAXID.NET. Хлопці стрибали по мосту, внаслідок чого він зірвався у річку. Внаслідок падіння 13-річний хлопець зламав ногу, двоє інших не травмувалися. Зазначається, що усі троє підлітків – місцеві мешканці.

Нагадаємо, під Одесою зловмисники жорстоко знущалися над підлітком. Односельці побили, зв'язали і утримували підлітка за вигадане викрадення їх музичної колонки.

Крім цього, у Запорізькій області трапився дикий випадок. Група підлітків протягом декількох годин жорстоко знущалася над 14-річним хлопцем. Його змушували ковтати підпалені сигарети, обливали на вулиці холодною водою, вимагали гроші і погрожували закопати.

Читайте також:

viber
мост новини України новини Закарпаття підліток
Зараз ви переглядаєте новину «На Закарпатті обірвався підвісний міст разом із трьома підлітками: інцидент зафіксували камери». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Це просто нестерпно: 4 знака зодіаку з найважчим характеромЦе просто нестерпно: 4 знака зодіаку з найважчим характером Бійня в Дніпрі: колишній боєць НГУ розповів, на кого міг "полювати" РябчукБійня в Дніпрі: колишній боєць НГУ розповів, на кого міг "полювати" Рябчук Обзивали "шісткою" і "стукачем": спливли деталі про бійця НГУ, який розстріляв людей у ДніпріОбзивали "шісткою" і "стукачем": спливли деталі про бійця НГУ, який розстріляв людей у Дніпрі "Я в шоці, подивіться!": Трінчер показала свої груди через 2 тижні після пластики"Я в шоці, подивіться!": Трінчер показала свої груди через 2 тижні після пластики Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони святаКитайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони свята
12:33

На Закарпатті обірвався підвісний міст разом із трьома підлітками: інцидент зафіксували камери

12:07

30-річна Міс США Челсі Кірст скоїла самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки

12:07

Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони святаВідео

11:51

Може викликати паніку: Резніков пояснив, чому в Україні не оголошують мобілізаціюВідео

11:51

Долар злетить вище 30: українціям розкрили сценарій різкого обвалення гривніВідео

Реклама
11:41

Гороскоп Таро на тиждень 31 січня-6 лютого: Скорпіонам - гроші, Водоліям - втрати, Рибам - зміниВідео

11:36

Порошенко прибув на допит у ДБР і відмовився давати свідчення

11:34

Міністр оборони Резніков оцінив шанси на окупацію Харкова Росією

11:31

Любовний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - ревнощі, Скорпіонам - щасливий поворотВідео

11:14

"Розвела" на 300 тисяч гривень і будинок: у Києві жінка закрутила віртуальний роман з подругоюВідео

11:09

Оля Полякова з наклейками на сосках позувала оголеною для відомого фотографа

10:56

Місячний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - обман, Левам - зміни в житті, Стрільцям - боргиВідео

10:35

Українці перестали боятися вторгнення Путіна, але готові захищати країну - CNN

10:27

"Кров", підпал шин і бійки з поліцією: у МВС розкрили плани підготовки "бунту"Відео

10:13

Путін може вдертися в Україну в будь-який момент: Пентагон розкрив плани КремляВідео

10:04

До 3 грн: скільки коштуватимуть пакети в українських супермаркетах з 1 лютого

09:50

Без COVID-щеплень не пустять на роботу і позбавлять зарплат: кому не пощастить з 31 січняВідео

09:47

Фінансовий гороскоп на тиждень 31 січня-6 лютого: Дівам – вигоди, Терезам - знаки долі, Скорпіонам - удачаВідео

09:45

У Харкові з вікна викинулася дочка місцевого кримінального авторитета, вона загинула на місціВідео

09:25

Молодик в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біди

Реклама
09:20

Українським пенсіонерам світять надбавки: кому і коли чекати на доплатиВідео

09:19

Дуже суха шкіра взимку: Комаровський розповів, що робити в домашніх умовахВідео

09:10

Прикмети на 1 лютого: що не можна робити в день Макарія і як не потрапити в бідуВідео

08:58

До 57,5 грн за кубометр: скільки українці платитимуть за газ з 1 лютогоВідео

08:33

Гороскоп на сьогодні, 31 січня 2022: Близнюкам – збитки, Дівам – обман, Терезам - віщі сниВідео

08:32

Коронавірус в Україні 31 січня: за добу виявили понад 22 тисячі хворих на COVID-19

08:04

Гороскоп на лютий 2022 для Скорпіонів: у коханні - "італійські пристрасті", на роботі - підвищення

07:47

500 гривень за банку ніжинських огірків: в Україні хочуть відродити легендарний сортВідео

07:45

Чи зможе Путін умовити Сі Цзіньпіна відвернути на себе всі сили СШАПогляд

07:10

Що потрібно зробити перед Китайським Новим роком 2022, щоб залучити удачу і багатство в будинокВідео

07:02

"Ніхто не буде у безпеці": Маркарова заявила, що мета Путіна - не лише Україна

06:38

ЄС підготувався до можливої зупинки постачання газу Росією в Європу - Боррель

06:29

Суцільні мінуси: чому декларування сімей в Україні не працюватиме так, як на ЗаходіПогляд

06:02

Приголомшливий манікюр на День Валентина 2022, що змусить серце битися сильнішеФото

05:28

Всього один секретний інгредієнт зробить плов неймовірно смачним і соковитимВідео

05:03

Гороскоп на лютий 2022 року для Риб: астролог порадила ловити удачу за хвістВідео

04:22

"Вбиває" пам'ять і збільшує ризик недоумства: дієтолог назвала продукти, що прискорюють старіння мозку

03:50

3 простих і легких способи, які зроблять маленьку кухню просторішоюВідео

03:15

Долар різко піде вгору і візьме нову висоту: українцям назвали новий курсВідео

02:46

"Я в шоці, подивіться!": Трінчер показала свої груди через 2 тижні після пластики

Реклама
02:14

Як реанімувати зневоднену орхідею всього за три дніВідео

01:55

В Україні закривається найбільша мережа газових АЗС: причина і терміниВідео

01:16

"Космічна красуня!": Каменських на тлі чуток про свою вагітність показала голі груди

00:51

Прикмети на 31 січня: що не можна робити в Афанасьєв день і як не потрапити в бідуВідео

30 січня, неділя
23:40

Голос країни-12 - 2 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерівВідео

23:40

Українцям дали несподіваний прогноз на лютий і розповіли про аномаліюВідео

23:30

В Азовському морі знайшли загублених рибалок, яких нібито розшукувала ФСБ

23:08

"Хвороби і втрати": Джамала розповіла про труднощі в 2021 році

22:48

У ДТП під Києва загинула вагітна: тіло вирізали з машини

22:13

Помер знаменитий режисер і актор Віктор Мережко

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти