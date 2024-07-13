На покращення VIP-камер в одеському СІЗО виділили 5 мільйонів

В одеському слідчому ізоляторі планують покращити будівлю для VIP-затриманих. Йдеться про камери для неповнолітніх, жінок, поліцейських, та людей, яких осудили за хабар. Говорять про відновлення даху режимного корпусу №5, відомого також як корпус для VIP-арештантів. Про це ЗМІ дізнались завдяки системі електронних закупівель Prozorro.
"Пропозиції на участь у тендері приймаються до 26 липня, того ж дня відбудеться аукціон. Роботи мають бути виконані до кінця 2025 року. Загальна сума закупівлі — 5 352 701. Кошти візьмуть з місцевого бюджету", - йдеться в повідомленні Prozorro.
Згідно із планом поставлених завдань, мають проводити роботи по демонтажу покрівлі з даху, розбирання лат з брусків з прозорами, улаштування прокладної гідроізоляції в один шар, утеплення покриттів плитами, улаштування з листової сталі обшивки вентканалів та інші роботи.
Потрібно сказати, що корпус №5 одеського СІЗО має свої особливості. У ньому утримують іноземців, жінок, неповнолітніх, а також людей, які пов'язані з політикою та хабарництвом. Крім того, у цьому корпусі розташовані платні камери для VIP-арештантів, оснащені телевізорами, кондиціонерами, міні-кухнями, душем та туалетом за перегородкою.
В ізоляторі є сім корпусів: шість режимних та один лікарняний. Чотири з режимних корпусів становлять так званий "тюремний замок", пам'ятку архітектури, побудовану у 1891-1894 роках. П'ятий та шостий корпуси є пізнішими спорудами. Шостий корпус використовується як місце карантину новоприбулих.
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