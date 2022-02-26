На Сумщині авіація РФ скидає дитячі іграшки та телефони, начинені вибухівкою

У Сумській обласній військово-цивільній адміністрації закликали громадян у жодному разі не чіпати заміновані предмети й повідомляти про такі факти.
У Сумській області диверсанти почали розкидати дитячі іграшки, мобільні телефони та цінні речі, начинені вибухівкою.
Про це 26 лютого заявили у Сумській обласній військово-цивільній адміністрації.
Громадян закликали у жодному разі не чіпати заміновані предмети і повідомляти про такі факти.
"Диверсійні групи займаються розповсюдженням на підконтрольній території цінних речей, технічних гаджетів замінованих! Не чіпати і терміново повідомляти про такі факти!!!! Прохання терміново поширити інформацію!",- йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, місто Охтирка на Сумщині відбили у росіян.
Раніше в Сумській обласній військово-цивільній адміністрації повідомили, що в Сумах ведуться вуличні бої. Тому городян просять не виходити з будинків або укриттів.