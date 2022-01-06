На Різдво в Києві можуть закрити 5 станцій метро

У КМДА пояснили з якої причини це може статися.
Київська влада попередила жителів і гостей столиці про можливі обмеження в роботі п'яти станцій метро в день Різдва, 7 січня.
Як повідомляється в Facebook Київської міської держадміністрації з посиланням на КП "Київський метрополітен", в п'ятницю, можуть закрити такі станції метрополітену:
- Золоті ворота,
- Контрактова площа,
- Поштова площа,
- Хрещатик,
- Майдан Незалежності.
Такі заходи пояснюються пасажиропотоком.
Також міська влада закликала дотримуватися протиепідемічних заходів і просить не забувати про масковий режим, фізичну дистанцію, а також обробляти руки антисептиками.
Нагадаємо, у Києві 5 і 6 січня скасували ряд рейсів міської електрички. Тим часом в Укрзалізниці порадували пасажирів додатковими маршрутами.
У післяріздвяні вихідні УЗ додала понад 1800 квитків на найпопулярніші маршрути з культурної столиці країни - Львова.
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