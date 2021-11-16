На Львівщині чоловік увірвався у лікарню та побив пацієнтів

у Львівській області чоловік увірвався в лікарню і влаштував дебош / фейсбук Ігоря Черевичника

Вранці у вівторок, 16 листопада, у місті Комарно, що на Львівщині, чоловік увірвався в приміщення лікарні. Невідомий розгромив весь перший поверх та побив пацієнтів.

За даними голови Комарнівської громади Ігоря Черевичника, у нападника були проблеми з психічним здоров'ям. Чоловік увірвався в приміщення лікарні та накинувся на пацієнтів, більшість з яких – це немічні жінки, передає "Суспільне".

"Він вривався в палати, розбивав усі вікна скляні і пластикові, побив пацієнтів до крові. Внаслідок нападу 8-10 людей отримали травми. Це фізично, а ще також є психологічно. Ще кілька людей встигли сховатися. Тут все розбито. Зараз ми чекаємо хірурга, який буде оглядати пацієнтів", – говорить Ігор Черевичник.

За попередньою інформацією, чоловік, який увірвався в лікарню, проходив обстеження в психіатричній лікарні. За словами глави ТГ, в лікарні немає ніякої охорони, це терапевтичне відділення. Його закривають на ніч. На майбутнє в лікарні планують поставити грати.

Раніше Главред писав, що в Харкові машиніст метро побив нетверезого пасажира, який влаштував дебош у вагоні. На кадрах видно, як машиніст надавав йому стусанів. Після цього машиніст назвав порушника громадського порядку нецензурним словом, а поїзд вирушив своїм маршрутом. Пасажири в бійку вирішили не втручатися.

Нагадаємо, раніше в метро Києва двоє підлітків під музику і танці закурили сигарети у вагоні метро і кричали один одному фразу"Алкаш". У метрополітені за фактом порушення громадського порядку заявили про намір звернутися в поліцію.

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