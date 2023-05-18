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На Луганщині нацгвардієць з позивним "Лютий" вправно приземлив рідкісний російський БПЛА

Аліна Дембіцька
18 травня 2023, 21:33 оновлено 18 травня, 22:11
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Безпілотник має назву "Елерон". Він є комплексом для повітряної розвідки та спостереження ближньої дії.
нацгвардієць збив безпілотник
На Луганщині нацгвардієць приземлив рідкісний російський БПЛА / Нацгвардія

На Луганщині тривають жорсткі бої за місто Кремінна, проте наші військові дають гідну відсіч російським окупантам. Так, військовослужбовець з позивним "Лютий" після черги з кулемета помітив, що він не лише знищив ворожий особовий склад навколо бронетехніки, а й збив російський дрон. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

За словами нацгвардійця, цей БПЛА, який був приземлений за допомогою стрілецької зброї, – доволі рідкісний екземпляр. Безпілотник має назву "Елерон". Він є комплексом для повітряної розвідки та спостереження ближньої дії.

"Мені вдалося захопити цей новий російський безпілотник відносно неушкодженим. Тому вважаю полювання успішним, а цікаві дані з цього дрона було передано відповідним інстанціям Сил оборони України", - розповів гвардієць 31 Бригади Національної гвардії України.

відео дня

Нагадаємо, що у ніч на 9 травня український нацгвардієць "Покемон" майстерно збив російську крилату ракету Х-55. Своїм влучанням у ракету 20-річний захисник врятував життя багатьох українців, які могли б загинути у випадку влучання. Він збив ракету з ПЗРК "Ігла".

Також Главред розповідав, що у Брянській області всього за кілька годин були збиті вертольоти Мі-8, Мі-24 і винищувач Су-34. За попередньою інформацією, відпрацювало російське ППО. Перший вертоліт був збитий над населеним пунктом Клинці. На уповільненому відео видно, як в ніс Мі-8 прилітає ракета, імовірно, від ЗРК "Панцир". Після - вибух і падіння. Другий вертоліт був збитий в селищі Сурецький Мураха Клинцівського району.

Дивіться відео про те, як Росію захлеснула хвиля партизанського спротиву:

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