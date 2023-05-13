На Хмельниччині "приліт" по критичній інфраструктурі: є поранені, пошкоджено багато будинків

Вибуховою хвилею були пошкоджені навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, багатоповерхівки і приватні будинки.

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На Хмельниччині "приліт" по критичній інфраструктурі/ колаж: Главред, фото: Telegram, скрін

Країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 13 травня, атакувала Україну дронами-камікадзе. На Хмельниччині внаслідок цієї атаки було влучання по критичній інфраструктурі. Є поранені, також пошкоджено багато закладів, багатоповерхівок і приватних будинків.

Про наслідки атаки розповіли у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що об'єкт, у який влучили російські загарбники, розташований за межами населених пунктів.

"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів. Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють. Окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком. Подробиці згодом", – йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Хмельницької ОВА.

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Заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок обстрілів є п’ятеро травмованих жителів громади.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин розповів, що у самому обласному центрі "прильотів" не було, проте було влучання в об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району, після чого там спалахнула пожежа. У Хмельницькому вибухова хвиля пошкодила низку закладів та житлових будинків.

"Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється", – написав Симчишин.

Він додав, що усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

РФ атакувала Україну дронами 13 травня

Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 травня, російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. У більшості областей України оголошувалася повітряна тривога. Внаслідок атаки є влучання по об'єктах житлової та промислової інфраструктури.

На Миколаївщині внаслідок атаки три людини отримали поранення. Одну з них забрала "швидка", а двом надали допомогу на місці. Виникла пожежа на підприємстві, рятувальники працюють на місці події. В результаті удару РФ в одній з п'ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах. Вибухи прогриміли також у Львівській області.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 13 травня знищили 17 іранських дронів-камікадзе, один безпілотник-розвідник російських окупантів, а також чотири ударних дрони "Ланцет".

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