Арестович назвав українців "дикунами" і заявив про початок "падіння культури"

Так скандальний ексрадник Офісу президента відреагував на знесення пам'ятника Пушкіну.

https://glavred.net/ukraine/arestovich-nazval-ukraincev-dikaryami-i-zayavil-o-nachale-padenii-kultury-10517065.html Посилання скопійоване

Арестович назвав українців "дикунами" / Колаж: Главред, фото: Telegram

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович різко висловився про знесення пам'ятника російському поетові Олександру Пушкіну. Він назвав українців "дикунами" і прирівняв їх до окупантів. Така скандальна заява Арестовича з'явилася в його Telegram-каналі.

Він написав, що українська культура вже "досягла свого піку" і почала "спускатися з цієї гори".

"Лютий 2022: Воїни світла борються проти хтоні, яка прийшла з півночі. Листопад 2023: дикуни борються з дикунами. Але є нюанс. Росіяни - дикуни з ресурсом. А українці - дикуни-якір", - написав Арестович, кажучи, що саме так Захід бачить війну в Україні.

відео дня

Скандали з Арістовичем

2 листопада стало відомо, що Олексій Арестович дав за кордоном інтерв'ю росЗМІ і зібрався піти в опозиціонери. Він каже, що йому ймовірно, "доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні і навіть вибори проводити з-за кордону".

Навіть секретар РНБО Олексій Данілов згадав про Арестовича і повідомив про плани Кремля. Він зазначив, що Росія використовує російськомовні політичні проекти в своїх цілях. СБУ вже займається відповідними кейсами, серед яких ймовірно є Олексій Арестович.

Нещодавно Арестович об'єднався зі скандальним мовознавцем Іриною Фаріон. Він називає скандальні заяви Фаріон"поглядом, який не всім подобається".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.