Арестович назвав українців "дикунами" і заявив про початок "падіння культури"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович різко висловився про знесення пам'ятника російському поетові Олександру Пушкіну. Він назвав українців "дикунами" і прирівняв їх до окупантів. Така скандальна заява Арестовича з'явилася в його Telegram-каналі.
Він написав, що українська культура вже "досягла свого піку" і почала "спускатися з цієї гори".
"Лютий 2022: Воїни світла борються проти хтоні, яка прийшла з півночі. Листопад 2023: дикуни борються з дикунами. Але є нюанс. Росіяни - дикуни з ресурсом. А українці - дикуни-якір", - написав Арестович, кажучи, що саме так Захід бачить війну в Україні.
Скандали з Арістовичем
2 листопада стало відомо, що Олексій Арестович дав за кордоном інтерв'ю росЗМІ і зібрався піти в опозиціонери. Він каже, що йому ймовірно, "доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні і навіть вибори проводити з-за кордону".
Навіть секретар РНБО Олексій Данілов згадав про Арестовича і повідомив про плани Кремля. Він зазначив, що Росія використовує російськомовні політичні проекти в своїх цілях. СБУ вже займається відповідними кейсами, серед яких ймовірно є Олексій Арестович.
Нещодавно Арестович об'єднався зі скандальним мовознавцем Іриною Фаріон. Він називає скандальні заяви Фаріон"поглядом, який не всім подобається".
Інші новини:
- "Звільнення" генералів: у Міноборони вперше прокоментували чутки
- "Відчується в 2025": Буданов розповів про можливу затяжну війну в Україні
- Ракетний удар по 128 бригаді на Запоріжжі: Міноборони назвало винних у трагедії