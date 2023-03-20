На Чернігівщині від вибуху снаряда загинули четверо бійців ЗСУ: у ДБР озвучили деталі

У навчальному центрі ЗСУ в Чернігівській області через детонацію снаряда сталася трагедія - внаслідок вибуху загинули четверо військовослужбовців. Про це повідомляється на офіційному каналі Державного бюро розслідувань в Telegram.
За даними слідства, в минулу суботу, 18 березня, у військовій частині проводилися штатні стрільби. Під час процесу раптово здетонував снаряд, в результаті чого загинули четверо солдатів.
Тіла військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення експертних процедур. Співробітники ДБР порушило кримінальну справу за статтею 414 КК України ("Порушення правил поводження зі зброєю").
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в боротьбі за свободу і незалежність нашої країни загинув майстер спорту з гандболу Роман Пронюк. Воїн загинув, захищаючи місто-фортецю Бахмут. Роман родом з міста Коломия Івано-Франківської області.
До того стало відомо, що в боях за Україну загинув молодий український біолог і військовий Біжан Шаропов. Він вважався зниклим безвісти з квітня 2022 року. Крапку в трагічній історії поставив аналіз ДНК.
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