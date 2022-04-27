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На ЧАЕС зафіксовані пошкодження споруд: експерти оцінили рівень радіації

27 квітня 2022, 00:51

Експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження.

ЧАЕС зараз
Про ситуацію в Чорнобилі розповіли в МАГАТЕ / youtube.com

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження.

"Ми продовжуємо постійні контакти з національним регулятором. Сьогодні я приїхав не один. Зі мною приїхала група технічних експертів з питань безпеки. Зараз вони працюють, роблять виміри радіації на місці. Я мав можливість подивитися на ситуацію на місці", - зазначив Гроссі у своєму сьогоднішньому виступі

Він також повідомив, що особисто бачив сліди певних копальних робіт у межах зони відчуження і поруч з її межами. Також він зазначив, що зафіксовані пошкодження у низці споруд ЧАЕС.

Нагадаємо, раніше керівник Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук говорила, що солдати окупантів, які риють окопи в найнебезпечнішій зони відчуження - так званому "рудому лісі" - заслуговують номінації на премію Дарвіна (пародійної нагороди, яку дають за самі дурні та безглузді смерті).

Чиновниці стверджувала, що окупанти "в добровільному вбранні отримали великі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах".

Також була інформація, що окупантів, які захопили Чорнобильську зону і Рив окопи в найнебезпечнішій зоні Чорнобиля в масовому порядку вивозять до Гомеля на лікування. І у всіх спостерігалися симптоми зараження радіацією.

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ЧАЭС радіація МАГАТЭ гібридна агресія Чорнобильська зона
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