У Мережі з'явилося відео, як українці тягнуть тонни "сигаретної контрабанди" через засніжені Карпати

Люди йдуть на такі жертви заради заробітку.
"Сигаретні контрабандисти " в Україні, які переносять тонни товару через Карпати до Румунії, вже стали героями соцмереж.
Щоб досягти своєї мети і заробити, вони підкорюють вершини і борються зі сніговими хуртовинами.
Журналіст Віталій Глагола опублікував відео, яке, за його словами, він отримав від одного з контрабандистів.
Ролик був знятий 12 грудня.
На кадрах видно, як чоловіки з великими коробками пробираються крізь снігову хуртовину.
"За один такий "рейс" контрабандист може заробити 100-150 євро. Йдуть через гору Менчул до Румунії. Там товар залишають в обумовленому місці і повертаються таким же шляхом. За тиждень можуть зробити 3-4 ходки. Все залежить від погодних умов і фізичної витривалості. Зазвичай одна людина бере два таких ящика набитих сигаретами, як на відео. Хто сильніший і фізично міцніший-тягне відразу три ящики", - написав Віталій Глагола, посилаючись на слова контрабандиста.
Нагадаємо, найближчим часом в Україні варто очікувати підвищення цін на сигарети. Вартість пачки істотно зросте.
Очікується, що мінімальна вартість пачки зросте мінімум до 50 гривень.
Відзначається, що мінімальний акциз в ЄС становить не менше 90 євро. Відповідно до зобов'язань України перед ЄС, Київ поступово рухатиметься до цієї позначки.
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