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У Мережі з'явилося відео, як українці тягнуть тонни "сигаретної контрабанди" через засніжені Карпати

13 грудня 2021, 18:50

Люди йдуть на такі жертви заради заробітку.

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"Сигаретні контрабандисти" в Карпатах / скріншот

"Сигаретні контрабандисти " в Україні, які переносять тонни товару через Карпати до Румунії, вже стали героями соцмереж.

Щоб досягти своєї мети і заробити, вони підкорюють вершини і борються зі сніговими хуртовинами.

Журналіст Віталій Глагола опублікував відео, яке, за його словами, він отримав від одного з контрабандистів.

Ролик був знятий 12 грудня.

На кадрах видно, як чоловіки з великими коробками пробираються крізь снігову хуртовину.

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"За один такий "рейс" контрабандист може заробити 100-150 євро. Йдуть через гору Менчул до Румунії. Там товар залишають в обумовленому місці і повертаються таким же шляхом. За тиждень можуть зробити 3-4 ходки. Все залежить від погодних умов і фізичної витривалості. Зазвичай одна людина бере два таких ящика набитих сигаретами, як на відео. Хто сильніший і фізично міцніший-тягне відразу три ящики", - написав Віталій Глагола, посилаючись на слова контрабандиста.

Нагадаємо, найближчим часом в Україні варто очікувати підвищення цін на сигарети. Вартість пачки істотно зросте.

Очікується, що мінімальна вартість пачки зросте мінімум до 50 гривень.

Відзначається, що мінімальний акциз в ЄС становить не менше 90 євро. Відповідно до зобов'язань України перед ЄС, Київ поступово рухатиметься до цієї позначки.

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