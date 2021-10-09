"Возили гроші у валізах до терористів": Баканов розкрив деталі справи про контрабанду вугілля з ОРДЛО

Баканов розкрив деталі справи про контрабанду вугілля з ОРДЛО / Reuters

Голова Служби безпеки України Іван Баканов прокоментував справу про контрабанду вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу, основним фігурантом якого став народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук.

В ефірі політичного шоу Свобода слова Савіка Шустера Баканов розповів, що Медведчуку вручили нову підозру про вчинення злочину у вигляді державної зради і сприяння терористичній організації. Водночас він звернув увагу на особливий цинізм, з яким чиновники скоювали злочин.

"Питання тут не в тому, чи постачалося вугілля з окупованих територій, або зривалися контракти на постачання вугілля з Південноафриканської Республіки. Питання в тому, з яким цинізмом вищі посадові особи держави Україна сприяли терористам. Тоді, коли вся країна збирала гроші, щоб підтримати військових, вони возили гроші у валізах до терористичних організацій", - заявив Баканов.

Він також зазначив, що основною метою цього було посадити Україну на гачок, щоб Росія тримала Україну в енергетичній залежності.

"Історія справи Медведчука сягає корінням у 2014 рік, так сталося, що нам пощастило, у нас була оперативна удача. Ми отримали певну інформацію, і почали її перевіряти. Таким чином, вийшли на ланцюг подій, які оцінили, проаналізували, і Генеральний прокурор вирішив, що цього ланцюга взаємопов'язаних подій достатньо для того, щоб порушити кримінальну справу", - додав Баканов.

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Справа про контрабанду вугілля

8 жовтня народному депутату Віктору Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України в орбіту впливу РФ були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

У справі про постачання вугілля з терористичних "ЛНР" і "ДНР" до відповідальності можуть притягнути 5-го президента України Петра Порошенка і колишню очільницю Нацбанку Валерію Гонтареву, заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов.