Миш'як або талій: токсиколог розкрив деталі отруєння дружини начальника ГУР

Отруєння важкими металами може протікати тижнями і місяцями, попередив Володимир Саркісян.

https://glavred.net/ukraine/myshyak-ili-talliy-toksikolog-raskryl-detali-otravleniya-zheny-nachalnika-gur-10520599.html Посилання скопійоване

Що відомо про отруєння дружини начальника ГУР / Колаж: Главред, Фото: ГУР, скріншот

Хімік-токсиколог Володимир Саркісян прокоментував інформацію про отруєння дружини начальника Головного управління розвідки Міноборони Маріанни Буданової.

Як підкреслив він у коментарі Фокусу, найчастіше такого роду отруєння відбувається через їжу або воду, а значить отрута повинна містити розчинні сполуки і не мати запаху і смаку, щоб не бути поміченою.

"Це досить обмежена кількість сполук, які можуть використовуватися для отруєння, і далеко не всі метали викликають так би мовити "криміналістичний інтерес". Серед них: свинець, ртуть, марганець, хром, нікель, цинк, талій, вісмут і може бути металоїд арсен (миш'як)", — говорить експерт.

відео дня

При цьому він зазначив, що всі стабільні з'єднання з таблиці Менделєєва притаманні в повсякденному житті людини і нагадав, від чого залежить швидкість отруєння.

"Важлива кількість введеної отрути і здатність організму розщеплювати і перетравлювати речовини. Плюсом до всього важливо і те, які отрути потрапляли з їжею до цього. На даний момент, ми не знаємо чи були інші отрути в організмі і коли саме сталося отруєння", — сказав експерт.

Отруєння важкими металами: що важливо знати

Фахівець каже, що отруєння важкими металами може протікати тижнями, а то й місяцями — від цього так само залежить здатність організму. Тому не можна виключати ймовірність що Маріанну Буданову могли отруїти задовго до перших симптомів. Більш того, конкретної інформації про тяжкість протікання отруєння невідомо.

Саркісян також додав, що при своєчасному курсі детоксикації та лікуванні, можна уникнути важких наслідків отруєння важкими металами. І якщо через пару тижнів з'явиться повідомлення про те, що дружина Буданова повернулася до нормального життя — нічого дивного в цьому не буде.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Отруєння Маріанни Буданової

Раніше повідомлялося про те, що дружина керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова опинилася в лікарні. Маріанну Буданову отруїли. Про це пише видання Бабель з посиланням на джерела в розвідці.

За даними ЗМІ, у Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами.

Пізніше стало відомо про те, що Маріанну Буданову отруїли "через їжу". Маріанна Буданова жива і вже пройшла перший етап лікування. Сам глава ГУР в порядку. При цьому отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.