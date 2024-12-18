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"Ми не пробачимо": Зеленський відреагував на заклики Трампа швидко завершити війну

Руслана Заклінська
18 грудня 2024, 18:56
1795
Після інавгурації Трамп і Зеленський зможуть вести рівноправні переговори.
'Ми не пробачимо': Зеленський відреагував на заклики Трампа швидко завершити війну
Україна не погодиться на мир за рахунок своєї незалежності / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Сухопутні війська України, facebook.com/DonaldTrump

Ключове із заяви Зеленського:

  • Дональд Трамп хоче швидко завершити війну в Україні
  • Україна не погодиться на мирні угоди, які загрожують її незалежності
  • Завершення війни за рахунок України створить небезпечний прецедент для інших диктаторів

Обраний президент США Дональд Трамп хоче швидко завершити війну. Проте Україна не погодиться на жодне мирне рішення, яке ставитиме під загрозу її незалежність. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Le Parisien.

За його словами, обраний президент США Дональд Трамп справді хоче якнайшвидше завершити війну в Україні і заявив про це під час зустрічі в Парижі. Водночас Зеленський зазначив, що Трамп поки не знає всіх необхідних даних для ухвалення рішень, зокрема розвідданих та дипломатичної інформації. Президент підкреслив, що після інавгурації Трампа вони зможуть вести більш рівноправні переговори, оскільки будуть однаково інформаційно озброєні.

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"До цього я бачу у нього волю, щоб закінчити цю війну. Але він знає і мою волю: закінчити цю війну швидко за рахунок України не вийде. Україна дуже довго бореться за свою незалежність, за свій суверенітет. І ми просто так не віддамо свою незалежність, скільки б не було голосів, скільки б не було посередників, скільки б не було навіть в Європі лобістів Путіна, скільки б не було президентів, прем'єр-міністрів на будь-якому континенті, які хочуть просто швидко завершити війну і забути, пробачити Путіну всі ці вбивства. Ми не пробачимо", - сказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що мир за рахунок України є несправедливим, оскільки це створить небезпечний прецедент для інших диктаторів. Путін, за словами Зеленського, може повернутися як "бумеранг", якщо його дії залишатимуться безкарними, як це сталося в Чечні та Грузії. Тому небезпечно говорити "давайте зараз просто заморозимо війну, а потім будемо вже домовлятися з росіянами".

Зеленський підкреслив, що втома від війни є, але українці усвідомлюють, що Путін не припинить своїх агресивних дій, оскільки не вважає Україну незалежною державою. Тому, як зазначив президент, потрібно зупинити агресора.

Завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник заявив, що Росія зможе вести війну ще максимум півтора року. Він зазначив, що 2025 рік може стати останнім, коли Росія зможе фінансувати агресію, оскільки економіка країни наближається до критичної межі.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп розуміє небажання України заморожувати війну і відмовлятися від своєї незалежності. Також президент підкреслив, що Україна не збирається погоджуватися на припинення війни за рахунок своєї суверенності.

Як повідомляв Главред, Трамп стверджує, що має "невеликий прогрес" у врегулюванні війни в Україні, зазначивши, що це важко і неприємно. Він також висловив сумнів щодо офіційних даних про кількість жертв, стверджуючи, що вони значно вищі.

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Що відомо про Le Parisien?

Le Parisien - французька щоденна газета, яка охоплює міжнародні та національні новини, а також новини про життя Парижа і його передмість. Газета була заснована як "Le Parisien libéré" Емільєном Аморі в 1944 році, а в 1986 назва була змінена на поточну, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп війна Росії та України
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