'Ми на фінальному етапі': генерал армії повідомив про завершення підготовки до контрнаступу ЗСУ

Збройні сили України активно готуються до контрнаступу. Різноманітні фактори поступово складаються в єдину стратегію. Незабаром настане момент, коли можна буде звільнити тимчасово окуповані території. Таку думку висловив ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.
Як зазначив Маломуж в ефірі 24 каналу, українські військові з різних бригад на даний момент перебувають у процесі підготовки, але в окремих випадках ця підготовка вже завершилася.
Тим не менш, робота над контрнаступом продовжується невпинно. До того, як розпочати саму операцію, необхідно врахувати значну кількість факторів – від погодних умов до розташування підрозділів ворога.
"Тому найближчі 1 – 1,5 – 2 місяці будуть визначальними для нашої операції. Командування зробить усе можливе, щоб контрнаступ був несподіваним для ворога", - зазначив Маломуж.
На думку генерала, більшість етапів підготовки вже наближаються до завершення, і незабаром прийде час максимально активно боротися з ворогом на окупованих територіях.
Контрнаступ Збройних сил України
Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що країна-окупант Росія змінює тактику нанесення ракетних ударів. Окупанти провалили плани щодо енергетичного терору України взимку, і тепер намагатимуться бити по об'єктах, які є важливими для проведення контрнаступальної військової операції ЗСУ. Також Андрій Юсов підкреслив, що ворог поки що взяв паузу на накопичення ракет. Однак відновити той рівень запасів снарядів, який у них був до повномасштабної війни, російським окупантам не вдасться.
Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід у контрнаступ армії України ухвалить Генштаб ЗСУ. Все буде вирішуватися в останній момент. За словами Данілова, у Києва є декілька сценаріїв проведення військової операції.
Журналісти Bloomberg опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ у травні.
Передбачається, що сили оборони України будуть атакувати на декількох напрямках. Один зі співрозмовників агентства припустив спробу просування армії України на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку з метою встановлення вогневого контролю над "суходільним коридором" окупантів, який веде до Криму.
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