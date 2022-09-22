Росія може більше ніколи не напасти на Україну навіть після повалення Путіна: Фейгін назвав умову

Росії може більше ніколи не напасти на Україну / скріншот

Нова влада, яка змінить режим Путіна, не зможе продовжувати поточну війну проти України, але не факт, що все не повториться через деякий час.

В інтерв'ю Главреду російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін зазначив, що майбутнє залежатиме від парадигми, тобто чи залишиться РФ в імперській парадигмі реваншу.

"А тут відбудеться ще й її посилення, тому що 30 років тому, за словами Путіна, сталася геополітична катастрофа, коли стався розпад колишнього СРСР, а тут ще й поразка у війні з невідомими поки наслідками і для самої Росії", - зазначив Фегін.

За його словами, говорити про те, що війни виключені в принципі, можна тільки в одному випадку - якщо до влади прийдуть зовсім інші люди.

"Люди, які скажуть, що, мовляв, давайте приймемо декларацію вічного миру про те, що Росія назавжди і повністю відмовляється від будь-яких домагань на будь-які території, під будь-яким приводом. І відмовляється від ресурсів, які б це могли забезпечити. Це не означає, що вона відмовляється від армії, від атомної зброї, але вона відмовляється в принципі від будь - яких способів присутності в такій якості на геополітичному просторі", - підсумував правозахисник.

Раніше посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс підкреслила, що на сьогодні безпечного для України наступника Путіна немає. Причому складно уявити, хто б міг опинитися в Кремлі замість Путіна. Для зміни політичного режиму в Росії потрібен час. Українська Держава і захід повинні розуміти ситуацію і посилювати свої позиції.

Нагадаємо, раніше директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа висловив думку, що російського диктатора Володимира Путіна ліквідують співробітники Служби безпеки РФ, як тільки зрозуміють, що він в'яне.

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